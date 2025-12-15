قناة مجانية تنقل اللقاء.. موعد المباراة الأولى لمصر في كأس أمم أفريقيا

تتجه أنظار الجمهور المصري نحو المغرب خلال أيام لمتابعة انطلاقة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي ستقام في المغرب، حيث يتساءل الجمهور عن القنوات الناقلة لمباراة مصر الأولى.

ومن المقرر أن تبدأ كأس أمم أفريقيا 2025 في 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 18 يناير المقبل، حيث تحمل النسخة الحالية آمالاً كبيرة لدى الجماهير المصرية لاستعادة اللقب القاري الذي غاب عن الفراعنة لفترة.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا

أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

من المقرر أن تُلعب المباريات في ملعب أدرار الذي يقع في مدينة أغادير المغربية، وهو الملعب الذي سيستضيف جميع مباريات المجموعة الثانية.

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

مباراة مصر الأولى في أمم أفريقيا

سيفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر.

ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية، حيث تعد هذه المباراة بمثابة اختبار مهم للمنتخب المصري في بداية مشواره في البطولة.

بعد المباراة الأولى أمام زيمبابوي، يلتقي المنتخب المصري مع جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر في السادسة مساءً، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر في السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

في إطار بحث الجماهير المصرية عن القنوات المجانية التي ستنقل مباريات البطولة، أظهرت التقارير الإعلامية أن التلفزيون الجزائري حصل على حقوق بث عدد من مباريات كأس أمم أفريقيا، ومن بينها مباراة مصر وزيمبابوي.

تم التوصل إلى اتفاق بين القناة الجزائرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بشان الجوانب المالية والتقنية الخاصة بالبث.

يتضمن هذا الاتفاق نقل 15 مباراة من البطولة، بما في ذلك مباريات المنتخب الجزائري في دور المجموعات، إضافة إلى لقاءات في ربع النهائي ونصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

وتضم أيضاً المباريات التي ستنقلها القناة الجزائرية عدد من مباريات المنتخبات العربية، مثل منتخب مصر.

ستُبث مباريات كأس أمم أفريقيا عبر القناة الأرضية الجزائرية باستخدام نظام التشفير BISS، مما سيمكن المشاهدين في الجزائر من متابعة المباريات بسهولة. هذا يعد فرصة ذهبية لعشاق كرة القدم في متابعة مباريات البطولة بعيداً عن تكاليف البث المدفوع.