ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قانون العمل الجديد يضبط تشغيل العمالة ويؤسس لقاعدة بيانات دقيقة

قانون العمل
قانون العمل
عبد الرحمن سرحان

أقر قانون العمل الجديد حزمة من الضوابط المنظمة لتشغيل القوى العاملة، مستهدفًا إحكام إدارة سوق العمل، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالعمالة، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف بشكل منظم ومستدام.

وينص القانون على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة داخل البلاد وخارجها، يضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والتنظيمات النقابية العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية والدولية، والاستعداد لوظائف المستقبل، على أن يصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يلزم القانون كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد لدى الجهة الإدارية المختصة، متضمنًا بياناته الشخصية والمهنية، دون تحميله أي أعباء مالية. ويحظر تشغيل أي عامل قبل القيد، مع السماح بالتعيين المؤقت على أن يتم استكمال إجراءات القيد خلال مدة محددة من بدء العمل.

وفيما يتعلق ببعض الحرف والمهن، يشترط القانون الحصول على شهادة تثبت مستوى المهارة، إلى جانب ترخيص مزاولة الحرفة، وذلك لضمان جودة الأداء وحماية سوق العمل من الممارسات غير المنظمة.

ويُلزم القانون المنشآت بإخطار الجهة المختصة ببيانات العمال فور التحاقهم بالعمل، وإعادة شهادة القيد خلال فترة زمنية محددة، مع إدراج هذه البيانات ضمن سجلات العاملين بالمنشأة.

كما يفرض القانون على أصحاب الأعمال إرسال بيانات دورية مفصلة عن العمالة تشمل العدد والمؤهلات والمهن والجنسيات والأجور، مع تحديث سنوي لهذه البيانات، يتضمن التغيرات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة، بما يسهم في رسم خريطة دقيقة لسوق العمل.

وفي إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، أوجب القانون إمساك سجل خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، مع إرسال تقارير دورية عن أوضاعهم الوظيفية إلى الجهات المختصة وفق نماذج معتمدة.

القانون نص بإلزام المنشآت بالتعاون الكامل مع الوزارة المختصة في توفير البيانات اللازمة لإنشاء وتحديث قواعد بيانات العمالة، بما يسمح ببناء نظام معلومات متكامل لسوق العمل، وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والمهن المختلفة.

قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان قوانين العمل

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

