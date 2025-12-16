الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات

كشفت وزارة الصحة والسكان الدليل الإرشادي للتعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة لحالات الإنفلونزا الموسمية والأمراض التنفسية الحادة الشديدة.

تعريف حالات الأمراض التنفسية الحادة

مرض شبيه الإنفلونز ا (ILI):



وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الأعراض تتمثل في ارتفاع فى درجة الحرارة أكبر من أو تساوي 38 º مع أعراض تنفسية مثل “سعال، ضيق في التنفس”، وعدم وجود أسباب أخرى خلال العشرة أيام الأخيرة لمريض بالعيادة الخارجية.

أمراض تنفسية شديدة حادة (SARI):

أمراض تنفسية شديدة حادة لمريض محجوز بالقسم الداخلي ولديه تاريخ ارتفاع فى درجةالحرارة لتصل إلى 38 º م أو أكثر مع سعال، وعدم وجود أسباب أخرى خلال العشرة أيام الأخيرة.



الالتهاب الرئوي (Pneumonia ):

هو التهاب يحدث في جزء من الرئة بسبب وصول ميكروب معين (عادة يكون نوعاً من أنواع الفيروسات أوالبكتيريا) إلى هذا الجزء من الرئة، وهي عدوى تصيب إحدى الرئتين أو الاثنتين، يتم تشخيصه بالأشعة أو إكلينيكياً.

حالات شديدة الخطورة

وقالت وزارة الصحة والسكان إن هناك حالات شديدة تكون أعراضها شبيهة الإنفلونزا مثل:

- علامات تدهور الجهاز التنفس.

- ضيق وصعوبة في التنفس.

- تغير الوعي.

- جفاف.

- علامات الصدمة.

- التهاب شعبى رئوى يتم تشخيصه إكلينيكيا أو بالأشعة.

الإنفلونزا

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الحالات الشديدة تحتاج حجزا بالمستشفى، مع الحصول على علاج “الأوسيلتاميفير تامينيل، تاميفلو” حسب تعليمات الطبيب المعالج.

حالات بسيطة ضمن مجموعات عالية الخطورة

وقالت وزارة الصحة إن الخطورة تكمن في الاصابة بفيروس شبيه الإنفلونزا تكون كالتالي:-

- العمر: أقل من عامين أو أكثر من 65 عاما.

- السيدات الحوامل.

- وجود أمراض مزمنة.

- الأشخاص ذوو الجهاز المناعى الضعيف.

- سمنة مفرطة.

الإنفلونزا

علاج الحالات البسيطة عالية الخطورة

- علاج وراحة بالمنزل.

- علاج الأوسيلتاميفير تامينيل، تاميفلو حسب

تعليمات الطبيب المعالج.