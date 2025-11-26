قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عناوين ومكاتب لقاح الأنفلونزا الموسمية 2025.. هل يسبب آثارا جانبية؟

لقاح الانفلونزا الموسمية 2025
لقاح الانفلونزا الموسمية 2025
رشا عوني

مع انتشار نزلة البرد و إصابة الكثير بالأنفلونزا خلال الفترة الأخيرة قبل دخول فصل الشتاء ، تدعو وزارة الصحة الجميع لتناول تطعيم الأنفلونزا الموسمية الذي توفره الوزراة في كافة محافظات الجمهورية، باعتباره خط الدفاع الاول لنزلات البرد والإنفلونزا الذي تزداد بشكل موسمي خلال الفترة الحالية ومع بدء فصل الشتاء رسمياً.

خلال السطور التالية نستعرض لكم كل مايخص تطعيم الإنفلونزا الموسمية ، وأماكن الحصول عليه ، وهل يسبب اثار جانبية بجسمك ؟ ومتى يتم أخذ لقاح الإنفلونزا .. 

لقاح الانفلونزا الموسمية 

الاستعلام عن مكان الحصول على لقاح الإنفلونزا 

أتاحت وزارة الصحة الخط الساخن 105 للاستفسار عن أماكن توافر تطعيم الإنفلونزا، حيث يمكن للمواطنين التواصل لمعرفة أقرب وحدة صحية أو مركز طبي يقدم اللقاح، إلى جانب الحصول على النصائح الطبية والإرشادات اللازمة.

 

سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية في مصر

أعلنت الشركة المصرية للأمصال واللقاحات « فاكسيرا » توافر جرعات لقاح الإنفلونزا الموسمية بكافة فروعها المنتشرة بالمحافظات . 

 وقالت الشركة، إن التطعيم متاح بسعر 274 جنيها، ويتم إعطاؤه للفئات من عمر 6 أشهر فأكثر . 

ما هو لقاح الإنفلونزا الموسمية؟


لقاح الإنفلونزا الموسمية هو حقنة تُعطى سنوياً لتنشيط جهاز المناعة في الجسم لإنتاج الأجسام المضادة ضد السلالات الثلاث أو الأربع الأكثر شيوعًا من فيروس الإنفلونزا المتوقع انتشارها في الموسم.

لقاح الانفلونزا الموسمية 


 

عناوين مكاتب الحصول على تطعيم الانفلونزا الموسمية 

وزارة الصحة نشرت خريطة كاملة لمكاتب الصحة وعناوين الحصول على لقاح الإنفلونزا على مستوى الجمهورية 

يمكنك معرفتها من خلال الرابط  الآتي:


أماكن تطعيم الإنفلونزا الموسمية في كل محافظات الجمهورية 

 

https://www.facebook.com/share/p/

17FJKQA48u/?mibextid=wwXIf

 

متى يتم أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية؟

يُنصح بأخذ اللقاح عادة في فصلي الخريف أو الشتاء في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر ، قبل بدء موسم الإنفلونزا، حيث يستغرق الجسم حوالي أسبوعين لتطوير المناعة.

هل تطعيم الإنفلونزا يسبب اثار جانبية؟


اللقاح آمن وقد يتسبب في بعض الآثار الجانبية الخفيفة مثل احمرار وألم موضع الحقن، حمى، صداع، أو آلام في العضلات.  

لقاح الانفلونزا 

 

كيف يعمل لقاح الإنفلونزا بجسمك؟


عندما تتلقى اللقاح، ينتج جهازك المناعي أجسامًا مضادة لحمايتك من الفيروسات الموجودة في اللقاح. لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي تلقي مطعوم الإنفلونزا كل عام.


يؤدي تلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا إلى تقليل احتمالات الإصابة بمضاعفات خطيرة أو الوفاة جراء الإصابة بالإنفلونزا. وهذ الأمر ضروري خصوصًا للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

 

لقاح الانفلونزا الموسمية 


هل يمكن أخذ لقاح الإنفلونزا أثناء نزلة البرد؟


نعم، يمكنك أخذ مصل الإنفلونزا إذا كانت لديك نزلة برد خفيفة لا تشمل الحمى أو الشعور بالتوعك الشديد.

 أما إذا كان لديك حمى مرتفعة أو أعراض شديدة، فمن الأفضل الانتظار حتى تتعافى تمامًا قبل أخذ اللقاح. 

الحالات التي يمكنك فيها أخذ اللقاح

  • نزلة برد خفيفة: إذا كانت الأعراض خفيفة ومحصورة في سيلان الأنف، أو التهاب الحلق، أو سعال خفيف، فلا داعي لتأجيل التطعيم.

     
  • لا يوجد حمى: لا يوجد ما يمنع تلقي اللقاح إذا لم تكن تعاني من حمى.الحالات التي يجب فيها تأجيل اللقاح
  • حمى: يجب عليك تأجيل اللقاح إذا كنت تعاني من حمى.
  • أعراض شديدة: انتظر حتى تتخلص من الأعراض وتستعيد عافيتك تمامًا إذا كنت تشعر بتوعك شديد. 

     
  • أعراض أخرى: يجب أيضًا تأجيل التطعيم في حالة وجود أعراض مثل آلام العضلات، ضيق التنفس، أو الغثيان. 
لقاح الانفلونزا الموسمية 

كيف تحمي نفسك من الانفلونزا الموسمية؟

  • تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية
  • الاهتمام بغسيل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف
  • تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة
  • الاكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناعة
  • تغطية الانف والفم عند العطس او السعال والتخلص من المناديل الورقية
  • تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية.
لقاح الانفلونزا الموسمية للأطفال 

 

