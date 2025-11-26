قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
أخبار البلد

وفد من النقابة العامة يزور نادي الأطباء ببورسعيد لمتابعة أعمال التطوير

وفد النقابة العامة للأطباء خلال زيارته بورسعيد
وفد النقابة العامة للأطباء خلال زيارته بورسعيد
الديب أبوعلي

زار وفد من النقابة العامة للأطباء، نادي الأطباء بمحافظة بورسعيد، في إطار متابعة أعمال التطوير الجارية ودراسة عدد من المقترحات الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للطواقم الطبية بالمحافظة.

ضم الوفد كلًا من أمين عام النقابة د. أبو بكر القاضي، وأمين الصندوق د. أيمن سالم، وأمين الصندوق المساعد د. شادي صفوت، وعضو مجلس النقابة العامة د. أحمد زهران، حيث جاءت الزيارة ضمن خطة متكاملة لتفعيل دور الأندية الطبية وتوفير بيئة اجتماعية وخدمية تليق بالأطباء وأسرهم.

وطرح الوفد خلال جولته إمكانية إنشاء استراحة فندقية مخصصة للأطباء بمدينة بورسعيد، بما يساهم في دعم الأعضاء خلال زياراتهم للمحافظة أو أثناء مهام العمل والتنقل بين مواقع الخدمة الصحية المختلفة، مع التأكيد على دراسة المشروع من جميع الجوانب الفنية والاقتصادية لضمان تنفيذه وفق أعلى المعايير.

وقد كان في استقبال الوفد د. حلمي العفيفي نقيب أطباء بورسعيد، ود. مصطفى السعيد النقيب السابق، ود. ماهر شوقي أمين عام النقابة، ود. محمد عبد الحافظ أمين الصندوق، ود. أحمد أبو المعاطي أمين الصندوق السابق، ود. أيمن الجندي وكيل المجلس السابق، حيث اصطحبوا أعضاء الوفد في جولة تفقدية داخل النادي للاطلاع على مرافقه والوقوف على الاحتياجات القائمة وخطط التوسع المستقبلية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التعاون بين النقابة العامة والنقابة الفرعية ببورسعيد، بما يحقق مستهدفات الارتقاء بالخدمات المهنية والاجتماعية المقدمة للأطباء، مع التأكيد على أن المشروع المقترح يمثل إضافة نوعية لا تقل أهمية عن الجهود القائمة لتطوير النادي ومرافقه الخدمية والترفيهية.

النقابة العامة للأطباء نادي الأطباء بمحافظة بورسعيد محافظة بورسعيد أبو بكر القاضي نقابة الأطباء أطباء بورسعيد بورسعيد

