وفد من النقابة العامة يزور نادي الأطباء ببورسعيد لمتابعة أعمال التطوير

زار وفد من النقابة العامة للأطباء، نادي الأطباء بمحافظة بورسعيد، في إطار متابعة أعمال التطوير الجارية ودراسة عدد من المقترحات الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للطواقم الطبية بالمحافظة.

ضم الوفد كلًا من أمين عام النقابة د. أبو بكر القاضي، وأمين الصندوق د. أيمن سالم، وأمين الصندوق المساعد د. شادي صفوت، وعضو مجلس النقابة العامة د. أحمد زهران، حيث جاءت الزيارة ضمن خطة متكاملة لتفعيل دور الأندية الطبية وتوفير بيئة اجتماعية وخدمية تليق بالأطباء وأسرهم.

وطرح الوفد خلال جولته إمكانية إنشاء استراحة فندقية مخصصة للأطباء بمدينة بورسعيد، بما يساهم في دعم الأعضاء خلال زياراتهم للمحافظة أو أثناء مهام العمل والتنقل بين مواقع الخدمة الصحية المختلفة، مع التأكيد على دراسة المشروع من جميع الجوانب الفنية والاقتصادية لضمان تنفيذه وفق أعلى المعايير.

وقد كان في استقبال الوفد د. حلمي العفيفي نقيب أطباء بورسعيد، ود. مصطفى السعيد النقيب السابق، ود. ماهر شوقي أمين عام النقابة، ود. محمد عبد الحافظ أمين الصندوق، ود. أحمد أبو المعاطي أمين الصندوق السابق، ود. أيمن الجندي وكيل المجلس السابق، حيث اصطحبوا أعضاء الوفد في جولة تفقدية داخل النادي للاطلاع على مرافقه والوقوف على الاحتياجات القائمة وخطط التوسع المستقبلية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التعاون بين النقابة العامة والنقابة الفرعية ببورسعيد، بما يحقق مستهدفات الارتقاء بالخدمات المهنية والاجتماعية المقدمة للأطباء، مع التأكيد على أن المشروع المقترح يمثل إضافة نوعية لا تقل أهمية عن الجهود القائمة لتطوير النادي ومرافقه الخدمية والترفيهية.