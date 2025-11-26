سيرجي ماركوف: موسكو تسعى لحل الأسباب الجذرية للصراع مع كييف

قال سيرجي ماركوف المستشار السابق للرئيس الروسي، إنّ روسيا تدعم مسار المفاوضات، إلا أنّ الموقف الذي عبّر عنه ريابكوف يشير بوضوح إلى أنّ موسكو لا ترى أي هدف أو سبب للدخول في أي صفقة جديدة دون معالجة جذور الأزمة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تجاهل السبب الرئيسي للصراع سيؤدي إلى تكرار أخطاء اتفاق السلام السابق، لافتًا إلى أن النظام الأوكراني غير القانوني ومحاولاته السابقة تظل جزءًا أساسيًا من المشكلة، إلى جانب عوامل الحرب المستمرة.

وأوضح ماركوف، في تعقيبه على سؤال حول القضايا الجوهرية التي يرفض الجانب الروسي التنازل عنها، أن ريابكوف يشدد على ضرورة إيقاف أي إمكانية للنظام الأوكراني لبدء أو تنفيذ اعتداءات إضافية.

وواصل، أن مسألة قدرات الجيش الأوكراني تُعد محورًا رئيسيًا في النقاش، سواء ما يتعلق بتعداد العتاد العسكري أو طبيعة التسليح المتاح له خلال المرحلة الحالية.

معارك في دونيتسك ولوغانسك

وشدّد ماركوف على ضرورة ضمان عدم امتلاك الجيش الأوكراني لأي قدرة تمكنه من خوض معارك في دونيتسك ولوغانسك أو في أي مناطق أخرى، معتبرًا أن ذلك يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق أي تسوية واقعية.

وأشار إلى أنّ المشروع المضاد لروسيا المدفوع من بعض الدول الغربية لا يمكن اعتباره قانونًا أو حقيقة راسخة، مذكرًا بأن 70% من سكان أوكرانيا يتحدثون اللغة الروسية، وهو ما يعكس عدم منطقية هذا المشروع.