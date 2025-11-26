قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر والجزائر.. مرحلة غير مسبوقة في تاريخ علاقات البلدين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
تقرير صدى البلد

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا مع نظيره الجزائري سيفي غريب، بعد ترؤسهما الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد هذه الدورة يُجسّد عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين، التي تمتد عبر قرون من التضامن والتنسيق، موضحًا أن مخرجات اجتماعات اللجنة ومنتدى الأعمال المشترك تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، تنفيذًا لتوجيهات القيادتين في مصر والجزائر.

وأشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الجزائري إلى مصر في أكتوبر 2024، واصفًا إياها بـ"نقطة الانطلاق" لتفعيل التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مؤكدًا أن القيادتين أصدرتا توجيهات واضحة بضرورة تعزيز الشراكة في كافة المجالات، استنادًا إلى التاريخ المشترك وتوافق الرؤى إزاء التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد مدبولي أن التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة، الاستثمار، والشراكة الصناعية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بلغ مليار دولار في 2024، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن القيادتين حددتا هدفًا طموحًا يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وهو ما يُعد "مسؤولية مشتركة" على الحكومتين، داعيًا إلى التركيز على القطاعات ذات الأولوية المشتركة، مثل الصناعة، الزراعة، والطاقة، والتي سيتم متابعتها عبر لجان فنية متخصصة.

واستعرض مدبولي خطة مصر التنموية الشاملة خلال العقد الماضي، والتي شملت:

إنشاء أكثر من 22 مدينة جديدة
تطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الطاقة والاتصالات

إصدار تشريعات جاذبة للاستثمار، مثل:

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (2024–2030)
قانون تيسير تراخيص المنشآت الصناعية
الضريبة الموحدة
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد أن مصر أولت الصحة والتعليم أولوية قصوى في بنيتها البشرية، وتعتزم مشاركة تجربتها الناجحة مع الجزائر في هذه المجالات.

ودعا رئيس الوزراء مؤسسات القطاع الخاص في البلدين إلى تبني مشاريع مشتركة تستفيد من المزايا التنافسية لكلا الطرفين، مشيرًا إلى فرص واعدة في:

الزراعة والأمن الغذائي
النقل واللوجستيات
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
توطين الصناعات
الموانئ، الإسكان، التطوير العمراني، والسياحة
الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

وفي الشأن الإقليمي، أكد مدبولي تطابق الرؤى المصرية–الجزائرية حول القضايا العربية المركزية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، داعيًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أثنى على الدور المحوري للجزائر خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (2024–2025)، مشيرًا إلى أنها مثلت "حجر الزاوية" في دعم المواقف العربية، لا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة ومرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وفيما يخص الأزمة الليبية، أكد الطرفان دعم المسار السياسي الليبي–الليبي، ورفض أي تدخل خارجي، وضرورة أن يكون الحل من صنع الليبيين أنفسهم.

وأشار مدبولي إلى أن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها اليوم، لضمان تحويل الالتزامات السياسية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

واختتم كلمته بنقل تحيات ومحبة الشعب المصري إلى شقيقه الجزائري، متمنيًا للحكومة الجزائرية مزيدًا من النجاح، وقال: "نجاح الجزائر هو نجاح لمصر... ومثلما نجاح مصر هو نجاح للجزائر"، في تعبير رمزي عن وحدة المصير المشترك.

مدبولي سيفي غريب مصر والجزائر التحديات الإقليمية والدولية التبادل التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

ترشيحاتنا

أدعية النبي قبل النوم

أدعية النبي قبل النوم .. رددها ليلاً تحفظك من كل سوء حتى الصباح

دار الإفتاء

هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى قبل أذان الفجر؟.. أمين الإفتاء يجيب

رقية شرعية من الحسد

أنواع الحسد وكيفية الوقاية منها .. هذه أفضل رقية شرعية مجربة

بالصور

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

السعال
السعال
السعال

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد