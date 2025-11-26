قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
توك شو

اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص .. تفاصيل

لبنان
لبنان
محمود محسن

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ لبنان يصف اتفاقه الجديد مع قبرص بأنه «اتفاق تاريخي»، إذ يرسم للمرة الأولى الحدود البحرية بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاق كان من المقرر توقيعه منذ سنوات طويلة، غير أن الأزمات المتتالية في لبنان حالت دون التوصل إلى تفاهم نهائي.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية روان علي، في النشرة الاقتصادية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة اللبنانية وافقت قبل أسابيع على صيغة الاتفاق، ليأتي توقيعه اليوم ثمرة جهود امتدت لسنوات، ويفتح الباب أمام لبنان لاستكشاف واستخراج ثرواته النفطية في مياهه الاقتصادية الخالصة، كما يعيد الاتفاق تمكين لبنان من العودة إلى عمليات التنقيب عن الغاز والنفط وصولًا إلى الحدود التي جرى ترسيمها مع قبرص.

وأضاف أن هذا التطور يأتي بعد اتفاق مشابه لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قبل أعوام، والذي أتاح للبنان الشروع في أعمال الاستكشاف قبل أن تتعطل نتيجة الحرب التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، ولهذا ترى بيروت في الاتفاق الجديد خطوة محورية تعيد إدماجها في قطاع الطاقة وتفتح آفاقًا اقتصادية واسعة.

وعن الخطوات المقبلة، أوضح سنجاب أنه لا توجد حتى الآن جداول زمنية لبدء عمليات المسح والتنقيب، بسبب الظروف الداخلية المعقدة، مبيّنا أن الرئيس اللبناني يتحرك في مسارين متوازيين الأول، مسار دبلوماسي يسعى إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتجنب أي تدهور أمني، وهو ما كان محور مباحثاته مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي يزور بيروت لبحث سبل دعمها في هذه المرحلة الحساسة.

ولفت إلى أن المسار الثاني، فيتمثل في إعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، إذ من شأن الاتفاقية أن تُنعش مختلف القطاعات، من الطاقة إلى السياحة والاستثمار وغيرها، بما يعزز فرص استعادة لبنان لعافيته الاقتصادية.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/NLrwiMTrnPI

لبنان قبرص الحدود البحرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يستمع لمواطني عزبة شاهين حي غرب ويوجه بحلول فورية للشكاوى

طلاب جامعة كفر الشيخ

طلاب جامعة كفر الشيخ يدشنون حملة للتبرع بالدم بالمستشفى الجامعي.. صور

مجلس جامعة دمنهور يوافق على منح 21 درجة ماجستير و 5 درجات دكتوراه

مجلس جامعة دمنهور يوافق على منح 21 درجة ماجستير و 5 درجات دكتوراه

بالصور

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

السعال

السعال
السعال
السعال

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد