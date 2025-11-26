السبت.. مصطفى غريب ضيف ثالث حلقات برنامج ليلة فونطاستيك

يحل الفنان مصطفى غريب ضيفاً على ثالث حلقات برنامج المنوعات، "ليلة فونطاستيك مع آبلة فاهيتا"، الذي يُعرض على "MBC مصر".

تستقبل آبلة فاهيتا وإبنتها كارو، نجم الكوميديا الفنان الشاب مًصطفي غريب وسط حضور جماهيري كبير، وتشهد الحلقة الكثير من الأفكار الكوميدية غير التقليدية بالإضافة لبعض الأجواء الغنائية والاستعراضية المُتنوعة.

يُعرض برنامج "ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا"، على شاشة "MBC مصر"، كل سبت الساعة 9:00 مساءٍ، وتُعرض هذه الحلقة السبت 29 نوفمبر 2025.



شارك مصطفى غريب في عدد من الأعمال السينمائية الناجحة مؤخراً منها فيلم دوريش والشاطر مع الفنان أمير كرارة.

‎الفنان أمير كرارة يخوض من خلال الفيلم مغامرة مختلفة، حيث يقدم شخصية أدهم الدوبلير الذي يعمل في السينما، ويدخل في مطاردات مع إحدى العصابات بعد اختطاف شقيقه بسبب فلاشة غامضة، ما يدفعه للاستعانة بصديقه "فتوح" الذي يجسده الفنان مصطفى غريب ويبدأ رحلة إنقاذ مثيرة ومليئة بالمواقف الكوميدية في ذات الوقت.

‎الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، حيث تدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار مليء بالمفاجآت والضحك.

‎ يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

‎الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي.