مصر تعزز دعمها لغزة بالقافلة الـ81..وتحركات بشأن رفات أسير إسرائيلي

أطلق الهلال الأحمر المصري، فجر اليوم، القافلة رقم 81 من مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الأهالي والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

10 آلاف طن مساعدات متنوعة لدعم القطاع

شهدت القافلة حمولة تتجاوز 10 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الإغاثية العاجلة، حيث تضمنت:

أكثر من 5,100 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 3,500 طن مستلزمات طبية وإغاثية، ونحو 1,400 طن مواد بترولية.

كما شملت القافلة احتياجات شتوية أساسية لتوفير الحماية للمواطنين في ظل انخفاض درجات الحرارة، من بينها: 44 ألف بطانية، و90 ألف قطعة ملابس شتوية، و450 مرتبة نوم، ونحو 12 ألف خيمة لإيواء المتضررين.

تطورات ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة

شهد ملف المحتجزين تطوراً لافتاً، إذ سلّمت المقاومة الفلسطينية رفات أحد الأسرى الإسرائيليين بعد العثور عليه في المنطقة الشمالية لمخيم النصيرات عقب عمليات بحث استمرت أياماً.

وأكد الجانب الإسرائيلي صحة هوية الرفات، ليبقى داخل القطاع جثمانا محتجزين فقط لم يتم العثور عليهما حتى الآن.

ويُتوقع أن تفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة من التعقيدات المرتبطة بالملف الإنساني للمحتجزين، وسط استمرار عمليات البحث في المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

تسليم جثامين 15 شهيداً فلسطينياً

في سياق موازٍ، سلّم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم جثامين 15 شهيداً فلسطينياً إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي، كانوا قد ارتقوا خلال أحداث السابع من أكتوبر 2023. وبذلك يرتفع عدد الجثامين التي تسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية عبر الصليب الأحمر إلى 345 جثماناً، تم التعرف على هوية 99 منها فقط حتى الآن.

جهود مصرية متواصلة

تؤكد هذه التطورات استمرار الدور المصري المحوري في دعم الشعب الفلسطيني إنسانياً، وتعزيز آليات تنسيق المساعدات، إلى جانب متابعة المستجدات المتعلقة بالملفات الإنسانية الحساسة داخل قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان منذ أشهر.