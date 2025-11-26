قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
بضاعة أتلفها تيك توك.. أم مكة من بائعة سمك لـ 6 شهور حبس |القصة الكاملة
الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تعزز دعمها لغزة بالقافلة الـ81..وتحركات بشأن رفات أسير إسرائيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أطلق الهلال الأحمر المصري، فجر اليوم، القافلة رقم 81 من مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الأهالي والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

10 آلاف طن مساعدات متنوعة لدعم القطاع

شهدت القافلة حمولة تتجاوز 10 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الإغاثية العاجلة، حيث تضمنت:

أكثر من 5,100 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 3,500 طن مستلزمات طبية وإغاثية، ونحو 1,400 طن مواد بترولية.

كما شملت القافلة احتياجات شتوية أساسية لتوفير الحماية للمواطنين في ظل انخفاض درجات الحرارة، من بينها: 44 ألف بطانية، و90 ألف قطعة ملابس شتوية، و450 مرتبة نوم، ونحو 12 ألف خيمة لإيواء المتضررين.

تطورات ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة

شهد ملف المحتجزين تطوراً لافتاً، إذ سلّمت المقاومة الفلسطينية رفات أحد الأسرى الإسرائيليين بعد العثور عليه في المنطقة الشمالية لمخيم النصيرات عقب عمليات بحث استمرت أياماً. 

وأكد الجانب الإسرائيلي صحة هوية الرفات، ليبقى داخل القطاع جثمانا محتجزين فقط لم يتم العثور عليهما حتى الآن.

ويُتوقع أن تفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة من التعقيدات المرتبطة بالملف الإنساني للمحتجزين، وسط استمرار عمليات البحث في المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

تسليم جثامين 15 شهيداً فلسطينياً

في سياق موازٍ، سلّم جيش الاحتلال  الإسرائيلي صباح اليوم جثامين 15 شهيداً فلسطينياً إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي، كانوا قد ارتقوا خلال أحداث السابع من أكتوبر 2023. وبذلك يرتفع عدد الجثامين التي تسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية عبر الصليب الأحمر إلى 345 جثماناً، تم التعرف على هوية 99 منها فقط حتى الآن.

جهود مصرية متواصلة

تؤكد هذه التطورات استمرار الدور المصري المحوري في دعم الشعب الفلسطيني إنسانياً، وتعزيز آليات تنسيق المساعدات، إلى جانب متابعة المستجدات المتعلقة بالملفات الإنسانية الحساسة داخل قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان منذ أشهر.

غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

ترشيحاتنا

جانب من اجتماع وزير المالية

إى.تاكس بعد زيارة وزير المالية: نستهدف تحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي لدى شركائنا من الممولين

طرق مدينة العاشر

جهاز مدينة العاشر يعزّز منظومة الطرق بتركيب لوحات إرشادية جديدة على المحاور الرئيسية

وزير قطاع الأعمال في الجزائر

مصر والجزائر تبحثان فرص ومجالات التعاون في قطاع الصناعات الدوائية

بالصور

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

السعال
السعال
السعال

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد