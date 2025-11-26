الصليب الأحمر يتسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا من الاحتلال

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن المقاومة الفلسطينية سلّمت مساء أمس رفات محتجز إسرائيلي بعد العثور عليه في المنطقة الشمالية لمخيم النصيرات، عقب أيام من البحث المتواصل.

وأكد أبو كويك خلال رسالة على الهواء، أن الجانب الإسرائيلي اعترف بصحة هوية الرفات، ما يعني أنّ ما تبقى داخل قطاع غزة هو جثمانا محتجزين اثنين فقط لم يتم العثور عليهما بعد، رغم استمرار عمليات البحث في المنطقة الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مضيفا أن عملية التسليم تفتح مرحلة جديدة من التعقيدات المرتبطة بالملف الإنساني للمحتجزين.

وأشار أبو كويك إلى أن الجيش الإسرائيلي سلّم صباح اليوم 15 جثماناً لشهداء فلسطينيين إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي، كانوا قد ارتقوا في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وبذلك يرتفع عدد جثامين الشهداء التي تسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية عبر الصليب الأحمر إلى 345 جثماناً، جرى التعرف على هوية 99 منهم فقط.