قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوزراء: مصر عملت بعزم لا يلين على بناء دولة حديثة خلال الـ10 سنوات الماضية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجزائري، أن الدولة المصرية شهدت خلال العقد الأخير طفرة تنموية كبرى في مختلف القطاعات، بداية من البنية التحتية مرورًا بالاقتصاد والصناعة والخدمات، وهو ما أسهم في تعزيز قدرات الدولة وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الدولية.

تعزيز العلاقات وتوقيع مذكرات التفاهم

وأوضح رئيس الوزراء أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين تعكس عزم قيادتي مصر والجزائر على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المسارات، وتوسيع نطاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

الطريق إلى 5 مليارات دولار تبادل تجاري

وقال إن البلدين لديهما خطة واضحة لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، من خلال فتح مجالات تعاون جديدة وتسهيل حركة التجارة وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية قامت خلال السنوات الماضية بتنفيذ إصلاحات شاملة تستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للشركات الجزائرية.

ولفت إلى أن مصر والجزائر تعملان على إطلاق مشروعات استراتيجية كبرى تسهم في دعم التنمية وتلبية احتياجات الشعبين، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات.

وأشار إلى وجود توافق تام بين مصر والجزائر في المواقف تجاه أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن البلدين يدعمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

الاقتصاد والصناعة مدبولي رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

عبد الرحمن المتوفى فى الحادث

كان بيزفهم.. القصة الكاملة لتحول زفة عروس إلى مأتم في الأقصر

خط الدفاع الأول| روشتة طبية للأمهات لحماية الطفل بين البيت والعالم الخارجي

خط الدفاع الأول| روشتة طبية للأمهات لحماية الطفل من العالم الخارجي

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز القوصية بأسيوط

سلسلة توجيهات من محافظ أسيوط.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالقوصية.. وتشديدات على عدم التهاون مع المخالفين والمتعدين على حرم الطريق

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد