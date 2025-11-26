الوزراء: مصر عملت بعزم لا يلين على بناء دولة حديثة خلال الـ10 سنوات الماضية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجزائري، أن الدولة المصرية شهدت خلال العقد الأخير طفرة تنموية كبرى في مختلف القطاعات، بداية من البنية التحتية مرورًا بالاقتصاد والصناعة والخدمات، وهو ما أسهم في تعزيز قدرات الدولة وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الدولية.

تعزيز العلاقات وتوقيع مذكرات التفاهم

وأوضح رئيس الوزراء أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين تعكس عزم قيادتي مصر والجزائر على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المسارات، وتوسيع نطاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

الطريق إلى 5 مليارات دولار تبادل تجاري

وقال إن البلدين لديهما خطة واضحة لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، من خلال فتح مجالات تعاون جديدة وتسهيل حركة التجارة وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية قامت خلال السنوات الماضية بتنفيذ إصلاحات شاملة تستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للشركات الجزائرية.

ولفت إلى أن مصر والجزائر تعملان على إطلاق مشروعات استراتيجية كبرى تسهم في دعم التنمية وتلبية احتياجات الشعبين، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات.

وأشار إلى وجود توافق تام بين مصر والجزائر في المواقف تجاه أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن البلدين يدعمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.