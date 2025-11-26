الراشي والرشوة..ليلة اسكتت الداخلية فيها أصوات الرشاوي الإنتخابية..شاهد

ضربت وزارة الداخلية بيد من حديد ضد كل المخالفات الانتخابية والرشاوي والخروقات وتم تحرير البلاغات واحالتها للنيابة العامة

بيدفعوا رشاوى .. القبض على مندوبين لمرشحين بمنشأة ناصر

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة من ضبط (سيدة وشخص) بمحيط الدائرة وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بإثنين من المرشحين وصور لبطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين ومبالغ مالية لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية للتصويت لصالح المرشحين .

تدخل لفض شجار بين شخص ووالدته.. إصابة مندوب مرشح برلماني بالمنوفية



كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إصابة مندوب أحد المرشحين بالعملية الانتخابية بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه أثناء قيام شخص "مهتز نفسياً" بالتعدى على والدته بالضرب بالقرب من إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية، وقيام مندوب أحد المرشحين (متواجد أمام ذات الدائرة) بمحاولة منعه قام بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، وأمكن ضبط الشخص “المهتز نفسياً”.

وباستدعاء والدته قدمت الأوراق الدالة على مرضه النفسى ، وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، ولم يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.

القبض على شخص حاول الإدلاء بصوته ببطاقة آخر في كفر الشيخ

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز حال محاولته الإدلاء بصوته الإنتخابى وبحوزته بطاقة شخصية ملك لآخر .

وبمواجهته إعترف بتحصله عليها من ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز ) تم ضبطه ، وبحوزته عدد من الكروت الدعائية لصالح أحد المرشحين.





رئيس اللجنة أبلغ عنها.. ضبط محاولة لتزوير الانتخابات بكفر الشيخ

أعلنت وزارة الداخلية انه فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية وتقدم أحد المستشارين "رئيس إحدى اللجان الانتخابية " بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ بمذكرة تفيد قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بمحاولة الإدلاء بصوته الانتخابى باستخدام بطاقة شخصية ملك لآخر .



وبمواجهته اعترف بتحصله على البطاقة من ( أحد الأشخاص) تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالى وعدد من الكروت الدعائية لصالح أحد المرشحين.

كما أمكن ضبط مالك البطاقة الشخصية المشار إليها (عامل ، مقيم بذات المركز).

بتجمع بطاقات الناخبين .. القبض على إحدى أنصار مرشح لمجلس النواب بالمنوفية



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بجمع بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بالمنوفية.

تم ضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بالمنوفية) حال تواجدها بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة منوف ، وبحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

رشاوى انتخابية.. القبض على 4 من أنصار مرشحة بروض الفرج



تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة من ضبط (4 أشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزتهم كروت دعاية ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية للتصويت لصالح إحدى المرشحات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كوبونات سلع غذائية.. القبض على أحد أنصار مرشح لمجلس النواب بالغربية



تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من كوبونات سلع غذائية وكروت دعائية لأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بتوزعها على الناخبين.. القبض على سيدة بحوزتها كروت دعائية لأحد المرشحين بالغربية



تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية من ضبط إحدى السيدات بمحيط الدائرة وبحوزتها كروت دعائية لأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يوزع أموالا على الناخبين.. القبض على أحد أنصار مرشح في السلام



تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة وبحوزته كروت دعائية لأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على سيدتين توزعان أموالا على الناخبين بالمحلة



تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية من ضبط سيدتين بمحيط الدائرة وبحوزتهما (بطاقات رقم قومى لعدد من المواطنين - كروت دعائية لأحد المرشحين) ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على أحد أنصار مرشح دفع أموالا للناخبين في المنوفية



كشفت الأجهزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لدفعهم للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بدائرة مركز منوف بالمنوفية.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بمكبر صوت.. ضبط شخص يحث المواطنين على عدم انتخاب أحد المرشحين بكفر الشيخ



مكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، حال قيامه باستخدام أحد مكبرات الصوت من مضيفة إحدى القرى بمحيط الدائرة، لحث المواطنين على عدم التصويت لأحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على رجل وسيدة يوزعان مبالغ مالية على الناخبين في السلام



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص وسيدة بتسليم بطاقات شخصية للمواطنين ومبالغ مالية مقابل إدلائهم بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة .

وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (عامل، وسيدة – مقيمان بالقاهرة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

بتوزع سلع تموينية.. القبض على سيدة من أنصار مرشح لمجلس النواب بكفر الشيخ



تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز البرلس بمحافظة كفرالشيخ من ضبط إحدى السيدات بمحيط الدائرة، وبحوزتها بطاقات شخصية لعدد من السيدات لدفعهن للتصويت لصالح أحد المرشحين مقابل تحصلهن على سلع تموينية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.