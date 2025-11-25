قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي يستقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي لبحث التعاون الأكاديمي المشترك
اليوم الثاني.. توافد المواطنين على لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب بانتخابات 2025
محمد يوسف: لا أعتقد أن وسام أبو علي سيعود للأهلي مرة أخرى..ولم نناقش الفكرة
الإمارات تدعو لوقف حرب السودان وتؤكد استمرار المساعدات
الأمن يتدخل لفض مشاجرة بين أنصار مرشحين بدار السلام
محمود مسلم يدلي بصوته في انتخابات النواب ويؤكد: المشاركة الوطنية رسالة قوة للداخل والخارج
الأقمار الصناعية ترصد: سحب محملة بالأمطار قادمة باتجاه الوجه البحري
معرفش حاجة عن التزوير.. رمضان صبحي ينفى التهم الموجهة إليه في ثالث جلسات محاكمته
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
الأمور ليست معقدة.. تفاصيل أزمة تجديد عقد إمام عاشور في الأهلي
فلكيًا .. متى سينتهي الخريف ويفتح فصل الشتاء أبوابه؟
المحكمة العسكرية اللبنانية تؤجل محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 3 فبراير المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأمن يتدخل لفض مشاجرة بين أنصار مرشحين بدار السلام

أرشيفية
أرشيفية
أحمد مهدي

نشبت مشادات بين أنصار مرشحين، أمام مدارس دار السلام، وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بفض المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم دار السلام أفاد بورود بلاغ من محامي يتهم فيه مرشح بدائرة دار السلام والبساتين بالتعدي اللفظي عليه، والتشهير بسمعة مرشحه، إلى جانب توجيه تهديدات له، فضلًا عن التحريض على عدم التصويت لصالح موكله داخل محيط اللجان الانتخابية.

وأكد مقدّم البلاغ أنه فوجئ بالمرشح الآخر يوجه له السباب أمام الناخبين، ما تسبب في حالة من التوتر أمام اللجان، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مشاجرة أنصار مرشحين دار السلام مديرية أمن القاهرة المشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

صلاح مصدق

شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك

ترشيحاتنا

موراي

شاهد.. سيارة لم يمسسها أحد تباع بقيمة 20 مليون دولار

هيونداي

أفضل علامة تجارية لسيارات الدفع الرباعي.. ليست تويوتا أو هوندا

تغيير الزيت

دعوى قضائية ضد محرك جنرال موتورز تزعم أن تغيير الزيت خطر كبير

بالصور

الرامن الكوري المنزلي.. كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة

الرامن الكوري المنزلي… كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة
الرامن الكوري المنزلي… كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة
الرامن الكوري المنزلي… كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة

مفكرة الامتنان.. الصيحة التي تغير حياتك في 5 دقائق يومياً

مفكرة الامتنان… الصيحة التي تغير حياتك في 5 دقائق يومياً
مفكرة الامتنان… الصيحة التي تغير حياتك في 5 دقائق يومياً
مفكرة الامتنان… الصيحة التي تغير حياتك في 5 دقائق يومياً

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد