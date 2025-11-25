الأمن يتدخل لفض مشاجرة بين أنصار مرشحين بدار السلام

نشبت مشادات بين أنصار مرشحين، أمام مدارس دار السلام، وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بفض المشاجرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم دار السلام أفاد بورود بلاغ من محامي يتهم فيه مرشح بدائرة دار السلام والبساتين بالتعدي اللفظي عليه، والتشهير بسمعة مرشحه، إلى جانب توجيه تهديدات له، فضلًا عن التحريض على عدم التصويت لصالح موكله داخل محيط اللجان الانتخابية.

وأكد مقدّم البلاغ أنه فوجئ بالمرشح الآخر يوجه له السباب أمام الناخبين، ما تسبب في حالة من التوتر أمام اللجان، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.