مشاجرة أمام لجنة إنتخابية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شقيق مرشح بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد مرشحى مجلس النواب بضبط الأجهزة الأمنية شخصين أمام إحدى الدوائر الإنتخابية لشرائهما أصوات الناخبين لصالح مرشح آخر بالقاهرة .



بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بوجود مشاجرة أمام إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة القسم بين طرف أول ( شقيق المرشح الظاهر بمقطع الفيديو ) وطرف ثان (موظفان "أحدهما مصاب بسحجات بالجسم") لخلافات بينهم تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب مما أدى لحدوث إصابة أحدهم ، تم ضبطهم وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.