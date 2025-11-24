سقوط لصوص سرقة الدراجات النارية بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة دراجته النارية بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (عامل توصيل طلبات – مقيم بالجيزة) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال تركها أمام العقار سكنه .



أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "قطع الأسلاك" وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وأضافا بإرتكابهما 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميل سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) "أمكن ضبطه" وبحوزته الدراجات النارية المستولى عليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.