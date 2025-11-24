قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
إسلام دياب

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة مؤتمرها الثاني لمتابعة سير العملية الانتخابية بـ13 محافظة التى تجرى بها التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
أكد القاضى أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة وجود واقعة مشاجرة مع رئيسة لجنة فرعية بسبب تعدى أحد الناخبات عليها لعدم تمكينها من التصويت لعدم وجود أصل بطاقة الرقم القومى وعدم وضوح صورة البطاقة ما جعل السيدة تستدعى زوجا وقاما بالتعدى على رئيسة اللجنة والتى قامت بتحرير محضر بالواقعة وتم تسليمه للشرطة.


ووجهت الهيئة الشكر لوزارة الداخلية لدورها فى ضبط أى مخالفة انتخابية خارج المقر أو المركز الانتخابى وأى مواطن يجد جريمة خارج المقر الانتخابى عليه التقدم ببلاغ الى الجهات المختصة للفحص  
وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم تصوير ورقة الاقتراع لأن هذه جريمة وعند ضبطها سيتم تحرير محضر بالواقعة، وأشار إلى أن هناك واقعة أثيرت من أحد المرشحين بوجود أحد الأشخاص فى داخل جراج يقوم بتوزيع كروت ومبالغ نقدية وتم الإبلاغ من رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية بأن الشرطة وصلت وتحققت من صحة الواقعة وتم ضبط رجل زوجته وبحوزته 117 بطاقة رقم قومى و140 صورة كروت دعاية صغيرة لمرشح بعينه وتم استلام البطاقات ويأخذ الناخب 150 جنيه على كل بطاقة وتم الضبط بمعرفة المقدم علي ندا رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وحرر محضر برقم 3110 لسنة 2025 إداري المحلة 
وأضاف أنه في لجنة 17 بشبين الكوم بالمنوفية تم تحرير مذكرة من المستشارة رئيسة اللجنة لتعدى أحد المرشحين بالقول عليه بإدعاء بوجود كروت تتوزع خارج اللجنة على الناخبين أدى إلى أنه قطع ملابسه وبدأ فى بث مباشر ليثبت أن الواقعة حدثت على خلاف الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وقوات الشرطة تصدت له واستلمت مذكرة رئيسة اللجنة، وفي اللجنة 105 قسم أول طنطا قام أحد الناخبين بتصوير ورقة الاقتراع بعد الإدلاء بصوته على الهاتف المحمول وهذه مخالفة انتخابية وتم اتخاذ الإجراء القانوني وإعداد مذكرة بذلك الأمر والتسليم لقوة التأمين بمقر الانتخاب.
وأشار إلى أنه وردت لغرفة العمليات من لجنة متابعة محافظة الغربية أكثر من بلاغ بشأن ضبط عدة أشخاص الأول كان بحوزته 17 ألف و400 جنيه يقوم بتوزيعهم على الناخبين للتصويت لاثنين من المترشحين المستقلين وأحد المترشحين عن أحد الأحزاب، وتم تحرير الواقعة بمعرفة الشرطة بعد وصول بلاغ لرئيس المباحث فى قسم ثالث المحلة وتم تحرير محضر برقم 3108 إداري ثالث المحلة وبلاغ حريق فى قطعة أرض فضاء بجوار لجنة 36 أول المحلة إلا أنه لم يتم التأثير على مجريات العملية الانتخابية باللجنة، وفى لجنة 13 فرع زفتى حدثت مشاجرة خارج اللجنة أدت إلى توقف التصويت لمدة 10 دقائق لحين تدخل قوات الأمن وتم استئناف مباشرة اللجنة أعمالها، وإخطار بضبط أحد الأشخاص بحوزته مبلغ 17 ألف و600 جنيه أمام مدرسة عمرو بن العاص بقسم ثالث المحلة لتمكين الناخبين من التصويت لأحد المترشحين المستقلين وحرر محضر بواسطة رئيس وحدة المباحث برقم 3108 إدارى ثالث المحلة.
وأوضح أنه في لجنة 23 مركز الإسماعيلية حدث تشاجر بين اثنين مترشحين أدى إلى وجود إصابات وتدخل الأمن ولم يؤثر على عملية تصويت الناخبين وحدث نوع من الترويع للناخبين خارج اللجنة فقط وتم تحرير مذكرة من رئيس لجنة العاشر لقيام أحد الناخبين بتصوير ورقة الاقتراع وفى لجنة 15 مدرسة أحمد ماهر تناول أحد المواقع ورقة ممزقة مع مواطنة وتدعى تزوير فى اللجنة ويدعى مندوب مرشح وجود تزوير ولم تستأنف الأعمال فى اللجنة وهذا غير صحيح وتحرير مذكرة بالواقعة بشهادة مندوبين عن باقى المترشحين بكذب الواقعة. 
المؤتمر الأول 
وأكد القاضى أحمد بندارى فى بداية المؤتمر أنه تم فتح اللجان الفرعية فى 13 محافظة وآخر لجنتين تم فتحهما الدائرة 95 بمشتول السوق التي تأخرت ساعة وتلت عن موعد الفتح لصعوبة الوصول إلى مقر اللجنة من قبل رئيسها، ولجنة بمدرسة صلاح الدين فى مصر القديمة فتحت 10 صباحا و10 دقائق بسبب ذهاب رئيسة اللجنة إلى القاهرة الجديدة نظرا لتشابه اسم المدرسة.
وأضاف أن المحافظات التى تشملها عملية التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأن المصريون داخل جمهورية مصر العربية يختارون من بين 1316 يتنافسون على 142 مقعدًا.
وأشار إلى أن الهيئة لم ترصد أى خروقات بشأن الدعاية الانتخابية أمام اللجان مؤكدا أنه وصلت شكوى واحدة فى قسم أول المحلة بوجود تجمع خارج المركز الانتخابى بيرشد الناخبين على أرقامهم فى التسلسل وهذا خاص بأحد المرشحين وتوجه  أحد أعضاء اللجنة العامة وتأكد من عدم صحة الشكوى وأن ما حدث مجرد مساعدة الناخبين لمعرفة رقمهم داخل الكشف.
وأكد وجود كثافات للمندوبين لحضور عملية الاقتراع، إلا أن مقرات اللجان الفرعية لاستيعاب الأعداد بيتم اختيار 4 مندوبين للمترشحين من خلال قرعة يجريها رئيس اللجنة فى حالة زيادة العدد لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وتواصلت غرفة العمليات مع رؤساء لجان المتابعة بـ13 محافظة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وأكد القاضى أسامة شمردل، رئيس لجنة المتابعة بمحكمة شمال القاهرة، فتح جميع اللجان وعدم وجود أى شكاوى، وإقبال كثيف فى عدد من اللجان وإقبال متوسط في بقية اللجان.. وأضاف المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس لجنة متابعة محافظة الشرقية وجود كثافة في اللجنة 12 بشيبا قسم الزقازيق وتم التنسيق مع مدير الأمن لتنظيم الدخول.
وأشار المستشار خالد ممدوح، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة القليوبية أن آخر لجنة فتحت فى الساعة 10 ألا ربع، وأوضح المستشار شفيق الجنك رئيس لجنة الممتابعة بمحكمة كفر الشيخ وجود شكوى بالدائرة 30 بمركز الحامول بوجود نقص فى كشف الناخبين وتم استكماله ولم يؤثر ذلك فى التصويت، وأكد المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس لجنة المتابعة بمحكمة الإسماعيلة بوجود كثافة باللجنة 26 قنطرة شرق ورئيس اللجنة العامة توجه إلى هناك لتذليل العقبات بها، ووجهت الهيئة أنه فى حالة دفع مستشار من الاحتياط لسحب الكثافات يتم إخطار الهيئة.
وأكد المستشار عماد عبد الحميد رئيس لجنة المتابعة بالدقهلية تأخر 6 لجان عن موعد الفتح بدقائق ووجود تواصل مستمر مع رؤساء اللجان ووجود شكوى باللجنة 25 بالصعود إلى الدور العلوى وتم عودتها للمقر المحدد لها بالدور الأرضى، وشدد القاضى أحمد بندارى على ضرورة الالتزام بمقرات اللجان وعدم تبديلها، وأوضح المستشار إبراهيم أبو زهرة، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنوفية أنه تم استبدال رئيستي لجنتين لوفاة حماتهما وتم استبدالهما باثنين آخرين وتمت مباشرة أعمال اللجنتين.

غرفة العمليات المركزية الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

رئيس الاعلي للقضاء

رئيس مجلس القضاء الأعلى يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

المجنى عليه

بسب نزاع قضائى.. تعدى شخصين على آخر بسلاح أبيض بالدقهلية

المتهمين

النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالتعدي على أطفال المدرسة الدولية

بالصور

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد