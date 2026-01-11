التضامن تنظم برنامجا تدريبيا لموظفي الوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات البرنامج التدريبي لرفع القدرات المؤسسية والقيادية لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي بمقر معهد التخطيط القومي، وذلك في إطار مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

افتتحت فعاليات البرنامج التدريبي راندا حنا، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، حيث استعرضت أهداف البرنامج ومحاوره الرئيسية، مؤكدةً أهميته في دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز القدرات المؤسسية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يضمن تقديم خدمات الحماية الاجتماعية بفعالية وفي الوقت المناسب، ودعم كفاءة أداء الوزارة لمهامها، والإسهام في تمكين موظفيها من ترجمة الخطط والسياسات إلى ممارسات عملية ملموسة تعزز دعم الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية.

وشهدت فعاليات افتتاح البرنامج حضور نهى حمدي، المنسق الفني لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة إن إي للاستشارات وهيكلة المشروعات.

ويستهدف البرنامج تنمية وبناء القدرات القيادية والإدارية للكوادر البشرية بالديوان العام للوزارة والجهات التابعة لها، وذلك في إطار دعم مبادئ الحوكمة والقيادة الرشيدة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما يستهدف البرنامج تدريب عدد 150 موظفًا من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، مقسمين إلى 6 مجموعات تدريبية، على أن يتم البدء بتنفيذ البرنامج مع مجموعتين في مرحلته الأولى، وذلك من خلال حزمة متكاملة من الموضوعات الفنية والإدارية، تم تحديدها وفقًا لنتائج تقييم الاحتياجات التدريبية التي عقدتها الإدارة العامة لتنمية المواهب بالوزارة، ومن أبرزها: تنمية المهارات الشخصية والقيادية و الإدارة الاستراتيجية وإدارة التغيير و إدارة الأزمات والكوارث و إدارة الموارد البشرية وبناء القدرات، و التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، و قضايا بناء الدولة والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك بما يسهم في تعزيز جاهزية كوادر وزارة التضامن الاجتماعي، ورفع كفاءة أدائها المؤسسي، وتعزيز دورها في تقديم الخدمات والاستجابة الفعالة للتحديات المختلفة، ودعم جهود التنمية المستدامة.

ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال التعاون الفني مع شركة إن إي للاستشارات وهيكلة المشروعات، إحدى الشركات المصرية المتميزة في مجالات الاستشارات الإدارية والفنية، وتنمية القدرات، والتدريب المؤسسي، حيث تمتلك خبرة واسعة في تصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات التدريبية على المستويين الوطني والدولي.

كما تتمتع الشركة بسجل حافل من التعاون مع عدد من الجهات الحكومية المصرية، فضلًا عن خبراتها في العمل مع شركاء التنمية والجهات الدولية، بما يعكس قدرتها المؤسسية على إدارة وتنفيذ المشروعات الممولة دوليًا.