قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

رمضان صبحى
رمضان صبحى
ندى سويفى

أثار المحامي عمر هريدي الجدل من جديد في قضية رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز المتهم فيها بالتزوير.

ونشر هريدي على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك صورا تجمع بين المتهم الهارب في القضية والذي زعم رمضان صبحي أنه وكيل لاعبين مع عدد من لاعبي كرة القدم والفنانين.

وقال هريدي في منشوره:"المتهم الرابع فى قضية لاعب كرة القدم الشهيرة  ومجموعة من نجوم الرياضة والفن، هل هذه حقيقة أم خيال.

وهل هو بالفعل وكيل لاعبين مسجل فى سجلات اتحاد كرة القدم؟ وما علاقته بالوسط الرياضى؟

كلها تساؤلات تطرح نفسها على مائدة البحث !!!

كان الدفاع فى القضية يجهز العديد من المفاجآت لكنها إرادة الله.. كل التوفيق للزملاء أعضاء فريق الدفاع الأستاذ أحمد ابوطالب المحامى والأستاذ بسام ابورحمه المحامى.. مع تمنياتي لهم بالتوفيق.

وأعلن المحامي عمر هريدي انسحابه من الدفاع عن المتهم الأول في قضية  رمضان صبحي، لاعب بيراميدز المتهم فيها وآخرون بتزوير محررات رسمية بمعهد سياحة وفنادق بأبوالنمرس.

وقال هريدي، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: "ترك فريق الدفاع وإلغاء الوكالة عن المتهم الأول فى قضية التزوير الخاصة بلاعب كرة القدم".

ويمثل رمضان صبحي، لاعب بيراميدز في قفص محكمة الجنايات للمرة الثانية غدا الثلاثاء لاستكمال محاكمته في اتهامه و3 آخرين، بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبوالنمرس بالجيزة.

وقرر رئيس محكمة الجنايات أمس الأول، تأجيل القضية لجلسة الثلاثاء مع حبس رمضان صبحي واستمرار حبس باقي المتهمين، حيث أصيب اللاعب بصدمة فور صدور القرار خاصة أنه وصل إلى المحكمة صباحًا وقابل مصوريه بابتسامة مرددا: "أنا معملتش حاجة وإن شاء الله خير"، لتنتهي الجلسة بخروجه "متكلبش" وسط مأمورية أمنية لنقله إلى محبسه في سيارة ترحيلات حيث تم اقتياده لمركز شرطة أبوالنمرس ومنه إلى السجن المركزي بمدينة 6 أكتوبر.

قضية رمضان صبحي المحامي عمر هريدي نادي بيراميدز التزوير فيسبوك عمر هريدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

محمد هاني مراسل صدى البلد

أهالي المحلة الكبرى يثبتون وعيهم السياسي بمشاركة كثيفة في التصويت

دفن الميت

سعد الدين الهلالي: إكرام الميت الإسراع في دفنه

سيارات

رابطة تجار السيارات: نطالب بإعادة النظر في ملف سيارات ذوي الهمم لتخفيف معاناتهم

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد