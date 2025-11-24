عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

أثار المحامي عمر هريدي الجدل من جديد في قضية رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز المتهم فيها بالتزوير.

ونشر هريدي على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك صورا تجمع بين المتهم الهارب في القضية والذي زعم رمضان صبحي أنه وكيل لاعبين مع عدد من لاعبي كرة القدم والفنانين.

وقال هريدي في منشوره:"المتهم الرابع فى قضية لاعب كرة القدم الشهيرة ومجموعة من نجوم الرياضة والفن، هل هذه حقيقة أم خيال.

وهل هو بالفعل وكيل لاعبين مسجل فى سجلات اتحاد كرة القدم؟ وما علاقته بالوسط الرياضى؟

كلها تساؤلات تطرح نفسها على مائدة البحث !!!

كان الدفاع فى القضية يجهز العديد من المفاجآت لكنها إرادة الله.. كل التوفيق للزملاء أعضاء فريق الدفاع الأستاذ أحمد ابوطالب المحامى والأستاذ بسام ابورحمه المحامى.. مع تمنياتي لهم بالتوفيق.

وأعلن المحامي عمر هريدي انسحابه من الدفاع عن المتهم الأول في قضية رمضان صبحي، لاعب بيراميدز المتهم فيها وآخرون بتزوير محررات رسمية بمعهد سياحة وفنادق بأبوالنمرس.

وقال هريدي، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: "ترك فريق الدفاع وإلغاء الوكالة عن المتهم الأول فى قضية التزوير الخاصة بلاعب كرة القدم".

ويمثل رمضان صبحي، لاعب بيراميدز في قفص محكمة الجنايات للمرة الثانية غدا الثلاثاء لاستكمال محاكمته في اتهامه و3 آخرين، بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبوالنمرس بالجيزة.

وقرر رئيس محكمة الجنايات أمس الأول، تأجيل القضية لجلسة الثلاثاء مع حبس رمضان صبحي واستمرار حبس باقي المتهمين، حيث أصيب اللاعب بصدمة فور صدور القرار خاصة أنه وصل إلى المحكمة صباحًا وقابل مصوريه بابتسامة مرددا: "أنا معملتش حاجة وإن شاء الله خير"، لتنتهي الجلسة بخروجه "متكلبش" وسط مأمورية أمنية لنقله إلى محبسه في سيارة ترحيلات حيث تم اقتياده لمركز شرطة أبوالنمرس ومنه إلى السجن المركزي بمدينة 6 أكتوبر.