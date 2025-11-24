بالأسلحة البيضاء.. القبض على طرفي مشاجرة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام أحد المحال وإحداث تلفيات به بالجيزة.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المحل المشار إليه "كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" وبسؤال مالكه (مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) قرر بأنه بتاريخ 9 الجارى حدثت مشاجرة بين شخصين أمام المحل ملكه "بحوزة أحدهما سلاح أبيض" تعديا خلالها على بعضهما بالضرب وقيامهما بالدلوف للمحل خاصته والتشاجر بداخله محدثين بعض التلفيات به.



أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض "المستخدم فى التعدى")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة والتشاجر لخلافات مالية بينهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

