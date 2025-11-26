طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

تعتبر سلطة البابا غنوج من الأطباق الشرقية الصحية والمفضلة على موائد الطعام، لما تحتويه من باذنجان غني بالألياف ومكونات طبيعية تضيف نكهة لذيذة ومميزة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة سهلة وسريعة لتحضير البابا غنوج في المنزل، مع خطوات بسيطة تضمن قوامًا ناعمًا وطعمًا شهيًا. إليكم طريقة التحضير بالتفصيل.

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

المكونات:

2 حبة باذنجان كبيرة

2 فص ثوم مهروس

3 ملاعق كبيرة طحينة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود

رشة كمون (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

خطوات التحضير:

- لشوي الباذنجان : اشوي الباذنجان على النار مباشرة أو في الفرن حتى يصبح طريًا جدًا.

ـ بعد الشوي، اتركيه ليبرد قليلًا ثم قشريه.

- هرس الباذنجان: ضعي الباذنجان المقشر في وعاء، واهرسيه باستخدام شوكة أو هاند بلندر حتى يصبح ناعمًا.

- إضافة المكونات: أضيفي الثوم المهروس، الطحينة، عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح، والفلفل الأسود.

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

ـ قلّبي جيدًا حتى يمتزج الخليط ويصبح ناعمًا ومتجانسًا.

ـ يمكن إضافة رشة كمون لإضفاء نكهة مميزة.

- التقديم: ضعي البابا غنوج في طبق التقديم، وزينيه بالبقدونس المفروم ورشة زيت زيتون إضافية.

ـ يُقدم باردًا مع الخبز الطازج أو كطبق جانبي مع المشاوي.