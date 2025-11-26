قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأرقام .. المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بالدائرة الثالثة فى العاشر من رمضان
لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند
بـ 85 جنيهًا .. رجّع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود بهذه الطريقة
أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
كيفية الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025
اطمن بنفسك .. خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمُترشحين
«الشناوي» و«جراديشار» أبرزهم .. غياب 7 لاعبين عن الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي
3 أجهزة في منزلك تسرق الكهرباء .. اعرفها
«دلياني»: المجتمع الإسرائيلي يُربّي أجيالاً ترى الفلسطيني مادة للإبادة
30 سلعة مُخفضة.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
آية التيجي

تعتبر سلطة البابا غنوج من الأطباق الشرقية الصحية والمفضلة على موائد الطعام، لما تحتويه من باذنجان غني بالألياف ومكونات طبيعية تضيف نكهة لذيذة ومميزة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة سهلة وسريعة لتحضير البابا غنوج في المنزل، مع خطوات بسيطة تضمن قوامًا ناعمًا وطعمًا شهيًا. إليكم طريقة التحضير بالتفصيل.

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

المكونات:

2 حبة باذنجان كبيرة

2 فص ثوم مهروس

3 ملاعق كبيرة طحينة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود

رشة كمون (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

خطوات التحضير:

- لشوي الباذنجان : اشوي الباذنجان على النار مباشرة أو في الفرن حتى يصبح طريًا جدًا.

ـ بعد الشوي، اتركيه ليبرد قليلًا ثم قشريه.

- هرس الباذنجان: ضعي الباذنجان المقشر في وعاء، واهرسيه باستخدام شوكة أو هاند بلندر حتى يصبح ناعمًا.

- إضافة المكونات: أضيفي الثوم المهروس، الطحينة، عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح، والفلفل الأسود.

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

ـ قلّبي جيدًا حتى يمتزج الخليط ويصبح ناعمًا ومتجانسًا.

ـ يمكن إضافة رشة كمون لإضفاء نكهة مميزة.

- التقديم: ضعي البابا غنوج في طبق التقديم، وزينيه بالبقدونس المفروم ورشة زيت زيتون إضافية.

ـ يُقدم باردًا مع الخبز الطازج أو كطبق جانبي مع المشاوي.

سلطة البابا غنوج وصفة الشيف نجلاء الشرشابي الباذنجان المشوي أكلات صحية أطباق جانبية سلطة باذنجان مطبخ نجلاء الشرشابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

الأهلي

هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

صلاح وحسام حسن

منافس محتمل| مصر والمكسيك في المباراة الإفتتاحية بـ كاس العالم 2026

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

ترتيب الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسفكسيا الخنق .. ننشر تقرير الطب الشرعي في قضية مقتـ.ـل شاب بالطالبية

سيدة

قرار من النيابة بشأن سيدتين بحوزتهما كروت دعائية لمرشح نواب بالغربية

رمضان صبحي

بيدور على إثبات قيد للاعب رمضان صبحي .. شاهد يكشف مفاجآت عديدة

بالصور

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟

سر تدميس الفول في البيت .. قوام كريمي وطعم مميز

طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد