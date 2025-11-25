بيوزعوا فلوس.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالزاوية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام شخصين بجمع بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بالقاهرة مقابل مبالغ مالية .

تم ضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو " لأحدهما معلومات جنائية " وذلك حال تواجدهما بأحد المخازن بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ، وبحوزتها (بطاقات شخصية لعدد من المواطنين - مبلغ مالى) .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





