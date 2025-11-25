إحالة المتهم بالاعتداء على فتاة ليل بالقطامية إلى الجنايات | خاص

أحالت النيابة العامة المتهم بمعاشرة ومواقعة فتاة ليلة لمدة 6 أيام في شقته بالقوة وبغير رضاها مكبلا يدها، إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم واقع المجنى عليها وعاشرها معاشرة الأزواج بغير رضاها.



كما أن المتهم احتجر المجنى عليها بدون أمر أحد الحكام المختصيين بذلك وفى غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض بأن اصطحبها لمسكنه وكبلها عنوة وقام بتعذيبها لمدة 6 أيام إلا أن الفتاة قامت بدفع نفسها في النهاية فسقطت علي احدي السيارات ونقلت للمستشفي وتلقت العلاج وابلغت الأجهزة الأمنية التي تحرت عن الواقعة وضبطته.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".