رئيس دير الأنبا بولا يهنئ محافظ البحر الأحمر بمناسبة توليه المنصب

استقبل الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا شمال المحافظة والنائب البابوي لإدارة شؤون الأديرة داخل مصر وخارجها، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للإقليم.

وجاءت الزيارة بحضور القمص شاروبيم الأنبا بولا وكيل الدير، والقمص بولا الأنبا بولا مسؤول مقر الدير بمدينة الغردقة، حيث أعرب نيافة الأنبا دانيال عن خالص تهانيه وتمنياته للمحافظ بالتوفيق في أداء مسؤولياته خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أسقف ورئيس الدير دعم الكنيسة الكامل لجهود التنمية بالمحافظة، وحرصها على ترسيخ قيم المحبة والتعاون بين أبناء الوطن، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسيرة العمل الوطني.

من جانبه، أعرب محافظ البحر الأحمر عن تقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بروح التآخي والترابط التي تميز أبناء المحافظة، ومؤكدًا أن الفترة القادمة تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق لتحقيق طموحات المواطنين ودعم خطط التنمية الشاملة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التواصل المستمر بين مؤسسات الدولة والكنيسة، بما يعكس وحدة النسيج الوطني ويعزز قيم المواطنة والانتماء.