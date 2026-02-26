قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل هناك فرق بين مصارف الزكاة والصدقات؟.. الإفتاء تجيب
كولومبيا .. ثوران بركان "ديابيير" الطيني دون تسجيل أي إصابات
موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء درعا جنوبي سوريا
تراجع محلي رغم الصعود العالمي.. أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس
ياميش رمضان أرخص من العام الماضي.. ونقيب الفلاحين يكشف السر
بقوة 6.5 .. زلزال عنيف يضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية
موعد أذان المغرب والتراويح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 فبراير
أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميا أسعار ومواصفات سلسلة Galaxy S26.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة
سعر بيع وشراء الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
هل تقضى الزكاة لمن تركها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب
اليوم .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
رئيس دير الأنبا بولا يهنئ محافظ البحر الأحمر بمناسبة توليه المنصب

استقبل الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا شمال المحافظة والنائب البابوي لإدارة شؤون الأديرة داخل مصر وخارجها، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للإقليم.

وجاءت الزيارة بحضور القمص شاروبيم الأنبا بولا وكيل الدير، والقمص بولا الأنبا بولا مسؤول مقر الدير بمدينة الغردقة، حيث أعرب نيافة الأنبا دانيال عن خالص تهانيه وتمنياته للمحافظ بالتوفيق في أداء مسؤولياته خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أسقف ورئيس الدير دعم الكنيسة الكامل لجهود التنمية بالمحافظة، وحرصها على ترسيخ قيم المحبة والتعاون بين أبناء الوطن، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسيرة العمل الوطني.

من جانبه، أعرب محافظ البحر الأحمر عن تقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بروح التآخي والترابط التي تميز أبناء المحافظة، ومؤكدًا أن الفترة القادمة تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق لتحقيق طموحات المواطنين ودعم خطط التنمية الشاملة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التواصل المستمر بين مؤسسات الدولة والكنيسة، بما يعكس وحدة النسيج الوطني ويعزز قيم المواطنة والانتماء.

