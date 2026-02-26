محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض "أهلًا رمضان" بقرية بغداد بباريس

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، معرض" أهلًا رمضان " بقرية بغداد بمركز باريس، وذلك خلال زيارتها للمركز لمشاركة أهالي القرية الإفطار الرمضاني وعقد لقاء جماهيري، والوقوف علي مطالب المواطنين ومشاكلهم، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ سلامة علي رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري.

وشددت على تكثيف جهود توفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية بأسعار مخفضة، بالتنسيق بين المراكز ومديرية التموين؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل. كما أشادت بتنوع المنتجات المعروضة من سلع تموينية ودواجن وخضروات وفاكهة بنسبة تخفيض تبلغ ٢٠٪ عن مثيلاتها في الأسعار الخارجية.