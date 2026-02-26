أمتع مسلسل في النص الأول.. ناقد يشيد بمسلسل "عين سحرية"

أشاد الناقد اندرو محسن عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بمسلسل عين سحرية.

وقال اندرو محسن: مسلسل "عين سحرية" هو أمتع مسلسل في النص الأول من رمضان وأكتر واحد بستنى حلقاته، التمثيل والتفاهم بين باسم سمرة وعصام عمر ممتاز سواء في مشاهدهم لوحدهم أو مع بعض.

وتابع : الكتابة في المسلسل حلوه ومشوقة، يمكن مشكلتي معاها بس إن فيه خطوط غامضة أكتر من اللازم وحلول لمواقف بتحصل بسرعة زيادة، بس ده مش مأثر على استمتاعي بالمسلسل.



وإضاف: أكتر حاجتين عجبوني في الكتابة تحديدا، السؤال الأخلاقي بتاع معاقبة الفاسدين بطرق ملتوية وغير أخلاقية طالما مافيش حلول تانيه متاحه، والماضي الخاص بشخصية زكي (باسم سمرة) اللي بنكتشفه بشكل تدريجي كل حلقة ورا التانيه، واللي بيساهم أكتر في السؤال اللي قبله، هل هو بيعمل ده للتطهر من أخطاؤه أو للانتقام؟ مزج ده بالتشويق الحاضر في كل حلقة مخليين المسلسل ممتع وفارق عن منافسيه بشكل واضح.



وقال : المسلسل فكرة لانا الجندي، معالجة وسيناريو وحوار هشام هلال وشارك في السيناريو محمد حسن عبد العليم.