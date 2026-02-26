قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
هدوء واستقرار في سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس
أزمة صرف مستحقات القصب.. ركابي يطالب الحكومة بإنقاذ المزارعين قبل تفاقم الموقف
التهام كوني يهز علم الفلك.. رصد أول تمزق كامل لقزم أبيض | إيه الحكاية؟
زعيم كوريا الشمالية : محاولات سيئول للحوار السلمي مهزلة فاشلة وخداع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

أمتع مسلسل في النص الأول.. ناقد يشيد بمسلسل "عين سحرية"

عين سحرية
عين سحرية
أحمد البهى

أشاد الناقد اندرو محسن عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بمسلسل عين سحرية. 

وقال اندرو محسن: مسلسل "عين سحرية" هو أمتع مسلسل في النص الأول من رمضان وأكتر واحد بستنى حلقاته، التمثيل والتفاهم بين باسم سمرة وعصام عمر ممتاز سواء في مشاهدهم لوحدهم أو مع بعض. 

وتابع : الكتابة في المسلسل حلوه ومشوقة، يمكن مشكلتي معاها بس إن فيه خطوط غامضة أكتر من اللازم وحلول لمواقف بتحصل بسرعة زيادة، بس ده مش مأثر على استمتاعي بالمسلسل.


وإضاف: أكتر حاجتين عجبوني في الكتابة تحديدا، السؤال الأخلاقي بتاع معاقبة الفاسدين بطرق ملتوية وغير أخلاقية طالما مافيش حلول تانيه متاحه، والماضي الخاص بشخصية زكي (باسم سمرة) اللي بنكتشفه بشكل تدريجي كل حلقة ورا التانيه، واللي بيساهم أكتر في السؤال اللي قبله، هل هو بيعمل ده للتطهر من أخطاؤه أو للانتقام؟ مزج ده بالتشويق الحاضر في كل حلقة مخليين المسلسل ممتع وفارق عن منافسيه بشكل واضح.


وقال : المسلسل فكرة لانا الجندي، معالجة وسيناريو وحوار هشام هلال وشارك في السيناريو محمد حسن عبد العليم.

