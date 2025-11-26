مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر وصل إلى مليار دولار

رحب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنظيره الجزائري والوفد المرافق له لافتا أنه تقد اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بين البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء ان أمس تم اللقاء مع الرئيس السيسي لبحث عدد من الملفات مشيرا الي ان اللجنة العليا سوف تسهم في مسيرة التعاون وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا الي ان مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تهدف زيادة التعاون .

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس الجزائري قام بزيارة تاريخية لمصر العام الماضي لتوطيد العلاقات بين البلدين.

وتابع رئيس الوزراء أن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بحثت الوضع الاقتصادي بين البلدين وحجم التبادل التجاري والاستفادة من التطورات لافتا ان التبادل التجاري وصل الي مليار دولار مشيرا الي ان هناك توجيه الي وية التبادل التجاري بين البلدين الي 5 مليارات دولار.