قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
محمود سامي الإمام يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب 2026
12 لقبا في نصفي النهائي.. مصر تتفوق تاريخيا فمن يحسم بطاقة التأهل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة

الدكتورة وسام نصر
الدكتورة وسام نصر
حسام الفقي

أصدر  الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة قرارًا بتكليف الأستاذة الدكتورة وسام محمد أحمد نصر، وكيلة كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالقيام بأعمال عميد الكلية، وذلك لحين اتخاذ إجراءات تعيين عميد جديد للكلية أو حدوث أي تغيير طارئ، وهو ما يترتب عليه وفقًا للقانون، انتهاء عمل الأستاذة الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية والقائمة بالأعمال سابقًا لتعيينها عضوًا بمجلس النواب.

وتهنئ كلية الإعلام الأستاذة الدكتورة وسام نصر بتعيينها قائمًا بأعمال عميد الكلية، وتتمنى للأستاذة الدكتورة ثريا البدوي التوفيق والسداد في مهامها القادمة.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا والبحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

الطقس البارد

بعد تحذير الأرصاد.. أطعمة ومشروبات مناسبة للطقس البارد

برج الثور

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 12 يناير 2026: فرص عمل

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد