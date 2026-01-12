وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة قرارًا بتكليف الأستاذة الدكتورة وسام محمد أحمد نصر، وكيلة كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالقيام بأعمال عميد الكلية، وذلك لحين اتخاذ إجراءات تعيين عميد جديد للكلية أو حدوث أي تغيير طارئ، وهو ما يترتب عليه وفقًا للقانون، انتهاء عمل الأستاذة الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية والقائمة بالأعمال سابقًا لتعيينها عضوًا بمجلس النواب.

وتهنئ كلية الإعلام الأستاذة الدكتورة وسام نصر بتعيينها قائمًا بأعمال عميد الكلية، وتتمنى للأستاذة الدكتورة ثريا البدوي التوفيق والسداد في مهامها القادمة.