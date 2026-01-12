إنذار عسكري شرق حلب.. تعزيزات للجيش السوري من مسكنة ودير حافر

بدأ الجيش السوري في نشر تعزيزات باتجاه خط الانتشار شرق حلب بعد رصد وصول المزيد من المجاميع المسلحة لتنظيم PKK الإرهابي، وفلول النظام البائد إلى جانب تنظيم قسد بريف حلب الشرقي قرب مسكنة ودير حافر.

وقتل أمس الأحد قيادي بارز في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال المواجهات العسكرية التي شهدتها مدينة حلب.

وفي نفس السياق، أعلنت مديرية صحة حلب سقوط 24 قتيلا وإصابة 129 شخصا بجروح متفاوتة، جراء استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" للأحياء السكنية في مدينة حلب، منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وقال مدير إعلام مديرية صحة حلب، منير المحمد، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن عدد الضحايا الناتج عن اعتداءات تنظيم "قسد" على المناطق السكنية بلغ 24 قتيلاً و129 مصاباً، تم إسعافهم إلى المشافي والمراكز الطبية في المدينة.