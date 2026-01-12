قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
محمود سامي الإمام يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب 2026
12 لقبا في نصفي النهائي.. مصر تتفوق تاريخيا فمن يحسم بطاقة التأهل؟
إيران تستدعي سفراء 4 دول أوروبية وتطالبهم بالتراجع عن دعم المتظاهرين
جنينة_الحيوانات يتصدر التريند.. قصة الاسم الأصلي لحديقة الحيوان وتاريخه المنسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد فوز العميل السري بـ جولدن جلوب .. فرص الفيلم البرازيلي للتتويج بالأوسكار

فيلم العميل السري
فيلم العميل السري
محمد نبيل

لم يكن فوز فيلم العميل السري (The Secret Agent) بجائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية مجرد تتويج عمل ناجح، بقدر ما كان اعترافًا متأخرًا بمكانة السينما البرازيلية، وقدرتها على إنتاج أفلام سياسية وإنسانية تمتلك حساسية فنية عالية.
 

الفيلم حصد أيضًا جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي لممثله الرئيسي فاغنر مورا، ينتمي إلى تقليد سينمائي عريق في أميركا اللاتينية.

فاغنر مورا حصد من قبل جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي، عن دوره كرجل مطارد في “العميل السري” لمواطنه المخرج كليبر ميندونسا فيليو.

ويعد الممثل البالغ 48 عاما أحد أشهر الوجوه في السينما البرازيلية بفضل أعماله الدولية، ولا سيما مسلسل "ناركوس" على نتفليكس والذي أدى فيه دور زعيم تجارة المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار.


ويقدم فيلم العميل السري شخصية جاسوس لا تشبه الصورة النمطية التي رسختها السينما الأميركية، لا مطاردات استعراضية، ولا بطولات خارقة، بل رجل عادي محاصر بالشك، يعمل داخل منظومة أكبر منه، ويتآكل تدريجيًا تحت ثقل الأسرار والمراقبة وانعدام اليقين.
 

قوة الفيلم تكمن في نزع البطولة عن شخصية العميل، وتحويله إلى كائن هش، مراقِب ومراقَب في آن واحد، يعيش صراعًا داخليًا لا يقل قسوة عن الصراع السياسي الذي يدور في الخلفية.

الفيلم يتنافس على جائزة الأوسكار مع قائمة مختصرة تضم عددا من الافلام العربية في مقدمتها “صوت هند رجب” لـ كوثر بن هنية، وسوف تعلن خلال أيام القائمة النهائية للأفلام المرشحة على الجائزة المرموقة.

جولدن جلوب فيلم العميل السري مهرجان كان السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة

انتهاء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب من أداء النواب الجدد اليمين

إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب

بعد أداء اليمين.. إيلاريا حارص: البرلمان القادم يحمل على عاتقه مسؤولية ضخمة

تعبيرية

ضوابط صارمة لمواجهة جرائم التحرش في بيئة العمل .. تفاصيل

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد