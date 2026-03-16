العربي الناصري: مصر ثوابتها راسخة في دعم دول الخليج

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تقف موقفًا ثابتًا إلى جانب أشقائها في دول الخليج العربي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أن أمن الخليج واستقراره يمثلان امتدادًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وأن التضامن العربي يظل السبيل الأهم للحفاظ على استقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.

وأوضح أبو العلا أن العلاقات بين مصر ودول الخليج تقوم على أسس راسخة من التاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، فضلًا عن وحدة المصير في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة كانت على الدوام داعمًا رئيسيًا لكل ما يعزز استقرار الدول العربية ويحفظ أمنها وسيادتها.

وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن التطورات الإقليمية المتسارعة تتطلب قدرًا أكبر من التنسيق والتكاتف بين الدول العربية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات، وهو ما يفرض على الجميع العمل بروح المسؤولية المشتركة لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أبو العلا أن موقف مصر الداعم لدول الخليج يعكس ثوابت راسخة في السياسة المصرية تقوم على دعم الأشقاء والحفاظ على وحدة الصف العربي، مؤكدًا أن أي تهديد يطال استقرار دول الخليج لا يمكن فصله عن أمن واستقرار العالم العربي بأكمله.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل آليات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الدول العربية، بما يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية ويعزز قدرة الدول العربية على حماية مصالحها الاستراتيجية.

وأشار أبو العلا إلى أن الفكر القومي العربي الذي يؤمن به التيار الناصري يؤكد دائمًا أن قوة الأمة العربية تكمن في وحدتها وتضامنها، وأن تماسك العلاقات بين مصر ودول الخليج يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للحفاظ على التوازن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن مصر ستظل داعمة لأشقائها في الخليج، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري في محيطها العربي، وحرصها الدائم على دعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة العربية.