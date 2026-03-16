وصول " البدوي "و"الفقى" و"أنور" لإحتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بحزب الوفد

وصل منذ قليل الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد لحضور احتفالية تسليم وتكريم الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم للعام السادس على التوالي التي تنظمها الدكتورة النائبة أمل رمزي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الاتصال السياسي بالحزب .

يحضر الإحتفالية المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقي الرئيس الشرفي لحزب الوفد، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف سابقا، ،والدكتور القس بشير أنور راعى الأقباط الإنجليين بالجيزة ، وعدد من قيادات حزب الوفد.

وكانت النائبة أمل رمزي قد أجرت المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم، تحت إشراف علماء الأزهر الشريف وبحضور قيادات الحزب والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية والأحزاب والعمل العام، يومي ٤ و٥ مارس الجاري، للأطفال من سن ٥ وحتى ١٢ عام.

وحددت "رمزى" جوائز لـ ٤ مستويات الأول لحفظة القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني لحفظة ٢٠ جزء، والمستوى الثالث لحفظة ١٥ أجزاء، والمستوى الرابع لحفظة ١٠ أجزاء من القرآن الكريم.

كما حضر من قيادات الوفد النائب الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد، وفؤاد بدراوى نائب رئيس الحزب، والنائب عباس حزين عضو مجلس الشيوخ، والسيد الصاوى عضو الهيئة العليا، والعميد محمد سمير مساعد رئيس الحزب.