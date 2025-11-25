قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

فى تقرير عن الأمم المتحدة أظهر أرقاما مخيفة لجرائم ارتكبت ضد النساء، وفى هذا التقرير الذى صدر بمناسبة اليوم العالمى لحقوق المرأة أوضحت الارقام أن المرأة فى مختلف بقاع العالم تعرضت لحرب ممنهجة منذ القدم وحتى الآن . 

هذه الحرب كانت تتركز على أساس مفهوم ان المرأة عنصر مكتسب وليس رئيسى وانه يجب دوما معاملتها بالعنف لكبح جماعها واحيانا للحفاظ عليها . اكد التقرير الأممي أن اكثر معدلات انتهاك لحقوق المرأة تركزت فى الدول النامية والتى يطلق عليها هذا المسمى منعا للوصف الاسبق وهو الدول المتخلفة . 

المرأة فى التقرير الدولى وصفت بانها منتهكة الحق منذ صغرها فهى عند قدومها الى الحياة تحزن اسرتها لانها كانت بانتظار صبى وليس فتاة ، ومنذ نعومة اظافرها تعامل على انها لابد ان تخدم كل من فى البيت وتطعيهم وخاصة الذكور فهم المفضلين لدى الابوين ، اذا سمح للفتاة بالتعليم فيكون لمرحلة معينة ولاتستكمله الا فى ظروف قليلة وضيقة ، اثناء تعليمها تراقب وتلقى عليها حزمة من التخويفات تندرج كلها نحو ضرورة عدم الاختلاط مع الاولاد مع ترهيبها من عواقب عدم الانصياع الى هذه التوجيهات والاوامر. 

ويستطرد التقرير فيقول عند انتقال الفتاة الى بيت زوجها تستكمل مسيرة حرب الاسرة الجديدة معها وعلى راسهم الزوج الذى يرى فيها خادمة من نوع جديد وبلا أجر يذكر . التقرير امتد الى العنف الممارس ضد الانثى واكد ان الدول النامية لاتجد اية غضاضة فى اى سلوك عنيف ضد الفتاة فمباح ضربها بزعم تاديبها ومباحا ايضا لطاعة زوجها وابويها واخوتها الذكور . التقرير تحدث عن حالات قتل وضرب وعنف افضى للقتل وتركزت كلها حول رفض الزوجة لتأدية حق زوجها الشرعى فماكان منه الا ضربها أو قتلها لانها لم تعطه هذا الحق . التقرير تحدث عما اسماه بالاغتصاب الزواجى وهو مايأتى تحت مصطلح العلاقات الحميمية دون موافقة الزوجة وضد رغبتها ، واكد التقرير ان المرأة الشرقية من اكثر نساء الكرة اللاتى يقعن تحت هذا المسمى والتاثير بينما نظيرتها الاوربية ترفض وتقاضى من يفعل بها ذلك على الرغم من كونه زوجها . الحرب ضد المرأة التى تحدث عنها التقرير الاممى لم تكن لتحدث من اساسها لو ان المبادىء السماوية طبقت بحذافيرها والتعاليم الدينية نفذت واعطت المرأة الحقوق التى شرعها لها الله سبحانه . المرأة ليست بحاجة لقوانين وضعية لحمايتها من البشر هى بحاجة لتطبيق الشريعة السمحة والتعاليم الدينية التى كفلت لها حياة كريمة وعيشة سوية .. المرأة هى عامود الاسرة ورمانة ميزان المجتمع كله فرفقا بها وكفى حربا ضدها ..

