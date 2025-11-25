مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

لقى شخصٌ مصرعه، وأُصيب ستةُ أشخاصٍ آخرين بإصاباتٍ متفرقة، إثر نشوب مشاجرة وإطلاق خرطوش أسفل كوبري بشلا بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

كانت مديريةُ أمنِ الدقهلية قد تلقّت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة أسفل كوبري بشلا بميت غمر، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة ستة آخرين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبيّن نشوب مشاجرة كبيرة استُخدم فيها الخرطوش، مما أسفر عن مصرع محمد أشرف إبراهيم محمد (22 عامًا) إثر إصابته بطلق خرطوش في الصدر.

كما أسفرت المشاجرة عن إصابة كلٍّ من: أشرف إبراهيم محمد مرزوق (52 عامًا) بطلق خرطوش في الكتف. السيد أحمد التهامي السيد (47 عامًا) بطلق خرطوش في الساق والفخذ الأيسر. أحمد محمد عبداللطيف (27 عامًا) بطلق خرطوش في القدم اليمنى والذراع الأيسر.

كما أُصيب كل من:مازن محمد السيد عزب (22 عامًا) بطلق خرطوش في اليد اليمنى والظهر والساق اليسرى والفخذ الأيسر.وعمر حسن الحسيني (18 عامًا) بطلق خرطوش في الأطراف.وخالد متولي عبدالعظيم (18 عامًا) بطلق خرطوش في الساق اليمنى.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.