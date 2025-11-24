محافظ الدقهلية: الانتخابات تسير بانتظام وفقا لما تم الإعداد له.. فيديو

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن انتخابات مجلس النواب في المحافظة تسير وفقا لما تم الإعداد له مسبقا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف في لقاء مع قناة "تن"، أن الجهاز التنفيذي للمحافظة كان عليهم دور كبير جدا في إعداد المقرات الانتخابية وإخلائها من أي إشغالات ورفع كفائتها ونظافتها.

وأشار إلى أنه تم التركيز على كل الوسائل التي تتيح للناخب كل وسائل الراحة حتى لا يجد عناءا في عملية التصويت من البداية للنهاية، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن.

وذكر أن وزارة الصحة تشارك بجهد كبير في الانتخابات وتوفير كل الخدمة الطبية للناخبين في حالات الطوارئ، وسيارات الإسعاف الموجودة بالقرب من المقرات الانتخابية.

كما أشاد بدور الشرطة ومساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بمنتهى السهولة واليسر، وكذلك دور الشرطة النسائية مع المرأة.