محافظ القليوبية: المرأة تتصدر المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب 2025

أعرب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن سعادته بالمشهد الانتخابي داخل المحافظة خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن ما شاهده من إقبال واسع من المواطنين "حاجة تفرّح"، موجّهًا التهنئة لشعب القليوبية على وعيهم ومشاركتهم الفعالة في الاستحقاق البرلماني.

دور المرأة المصرية

وقال عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، إن المحافظة شهدت تزاحمًا كبيرًا أمام عدد من اللجان منذ الصباح الباكر، مشيدًا بدور المرأة المصرية في العملية الانتخابية.

المشاركة السياسية

وأضاف: "الست في القليوبية ست بميت راجل… وشوفنا سيدات واقفين قدام اللجان من الساعة 8 ونص"، مؤكدًا أن حضورهن يعكس وعيًا كبيرًا وحرصًا على المشاركة السياسية.

وأوضح محافظ القليوبية أن هناك ملاحظة سلبية ظهرت في بعض الدوائر، تتمثل في وجود لافتات ودعاية خاصة ببعض المرشحين بالقرب من المقار الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تم التعامل معها على الفور منذ بدء فترة الصمت الانتخابي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد عطية أن كافة اللجان تعمل بانضباط، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء هادئة ومنظمة.