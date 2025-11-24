قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محافظ القليوبية: المرأة تتصدر المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب 2025

الانتخابات
الانتخابات
محمد البدوي

أعرب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن سعادته بالمشهد الانتخابي داخل المحافظة خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن ما شاهده من إقبال واسع من المواطنين "حاجة تفرّح"، موجّهًا التهنئة لشعب القليوبية على وعيهم ومشاركتهم الفعالة في الاستحقاق البرلماني.

دور المرأة المصرية

وقال عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، إن المحافظة شهدت تزاحمًا كبيرًا أمام عدد من اللجان منذ الصباح الباكر، مشيدًا بدور المرأة المصرية في العملية الانتخابية. 

المشاركة السياسية

وأضاف: "الست في القليوبية ست بميت راجل… وشوفنا سيدات واقفين قدام اللجان من الساعة 8 ونص"، مؤكدًا أن حضورهن يعكس وعيًا كبيرًا وحرصًا على المشاركة السياسية.

وأوضح محافظ القليوبية أن هناك ملاحظة سلبية ظهرت في بعض الدوائر، تتمثل في وجود لافتات ودعاية خاصة ببعض المرشحين بالقرب من المقار الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تم التعامل معها على الفور منذ بدء فترة الصمت الانتخابي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد عطية أن كافة اللجان تعمل بانضباط، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء هادئة ومنظمة.

القليوبية محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية مجلس النواب انتخابات مجلس النواب البرلمان

