قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المخالفات الفردية تمثل تحديا كبيرا

غرفة عمليات مجلس الشباب المصري
غرفة عمليات مجلس الشباب المصري
الديب أبوعلي

أصدر مجلس الشباب المصري تقريره الثاني حول متابعة اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث واصل المجلس برنامجه الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية تغطيته المعمقة في 13 محافظة عبر فرق مدربة من الراصدين والمتابعين الميدانيين الحاصلين على تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد التقرير وجود تحسن واضح في الالتزام الانتخابي على مستوى اللجان، مع تراجع كبير في حجم المخالفات المنهجية، وغياب شبه كامل للدعاية المنظمة والملصقات الكبيرة بفضل حملات إزالة مكثفة نفذتها الجهات التنفيذية المعنية تنفيذاً للتعليمات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات ، ما ساهم في خلق أجواء انتخابية أكثر حيادية ونزاهة.

في المقابل، سلط التقرير الضوء على عودة ظهور المخالفات الفردية بقوة، التي رصدتها فرق الرصد الرقابية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر محاولات شراء الأصوات التي تمارس بأساليب مختلفة والتي تستهدف مجموعات من الناخبين حيث تم رصدها في العديد من الدوائر على مستوى المحافظات المختلفة، بالإضافة الي التوجيه الانتخابي غير القانوني عبر وسائط متعددة، سواء من خلال مندوبي المرشحين أو تأثيرات اجتماعية في محيط اللجان.

بالإضافة لقيام فرق الرصد والمتابعة بتوثيق استغلال وسائل نقل جماعي بشكل غير قانوني لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع لصالح مرشحين معينين.

كما تضمن التقرير رصد توزيع منشورات وأدوات دعائية فردية تخالف فترة الصمت الانتخابي والقواعد المنظمة لسير الانتخابات.

وسلط التقرير الضوء على استمرار توثيق تلك المخالفات بدقة ورفع تقارير فورية للهيئة الوطنية للانتخابات، التي أبدت استجابة فعالة عبر تدخلات مستمرة لإيقاف المخالفات والتحقق من صحة الشكاوى، مما يعكس نموذجًا متقدمًا في التعاون والتنسيق بين المجتمع المدني والهيئات التنظيمية.

على صعيد المشاركة، أكد التقرير استمرار المرأة في تصدر طليعة المشاركين داخل اللجان الانتخابية، مع حضور قوي وفاعل للشباب وكبار السن، ما يعكس وعياً مجتمعيًا حقوقيًا وسياسيًا متناميًا، يدعم تعميق قواعد الديمقراطية ومشاركة جميع فئات المجتمع.

وفي تصريح له، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال “رصدنا اليوم تحسنًا في التزام العملية الانتخابية بالمعايير الحقوقية وخاصة في تراجع المخالفات المنظمة، إلا أن عودة الانتهاكات الفردية مثل شراء الأصوات والتوجيه غير المشروع تشكل تحديًا حقيقياً”.

وأضاف: "كما نؤكد على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة والالتزام الكامل من الجهات المعنية بمكافحة هذه الانتهاكات، وأن مجلس الشباب يلتزم بحماية حق المواطن في تصويت حر ونزيه، ويعمل بشفافية واحترافية للحفاظ على إرادة الناخب المصري وكرامته".

يواصل مجلس الشباب جهوده المهنية ومنهجيات الرصد الحديثة من خلال فرق مدربة وغرف عمليات مركزية وفرعية، للحفاظ على سلامة المسار الانتخابي، ودعم ثقافة المشاركة وتمكين كافة شرائح المجتمع لتعزيز وإرساء مفاهيم الديمقراطية والنزاهة الانتخابية في مصر.

مجلس الشباب المصري المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات النواب مخالفات انتخابية المرحلة الثانية لانتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

إغلاق لجان السيدة زينب وسط تشديد على الصناديق

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن كهرباء القلب

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد