انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المخالفات الفردية تمثل تحديا كبيرا

أصدر مجلس الشباب المصري تقريره الثاني حول متابعة اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث واصل المجلس برنامجه الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية تغطيته المعمقة في 13 محافظة عبر فرق مدربة من الراصدين والمتابعين الميدانيين الحاصلين على تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد التقرير وجود تحسن واضح في الالتزام الانتخابي على مستوى اللجان، مع تراجع كبير في حجم المخالفات المنهجية، وغياب شبه كامل للدعاية المنظمة والملصقات الكبيرة بفضل حملات إزالة مكثفة نفذتها الجهات التنفيذية المعنية تنفيذاً للتعليمات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات ، ما ساهم في خلق أجواء انتخابية أكثر حيادية ونزاهة.

في المقابل، سلط التقرير الضوء على عودة ظهور المخالفات الفردية بقوة، التي رصدتها فرق الرصد الرقابية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر محاولات شراء الأصوات التي تمارس بأساليب مختلفة والتي تستهدف مجموعات من الناخبين حيث تم رصدها في العديد من الدوائر على مستوى المحافظات المختلفة، بالإضافة الي التوجيه الانتخابي غير القانوني عبر وسائط متعددة، سواء من خلال مندوبي المرشحين أو تأثيرات اجتماعية في محيط اللجان.

بالإضافة لقيام فرق الرصد والمتابعة بتوثيق استغلال وسائل نقل جماعي بشكل غير قانوني لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع لصالح مرشحين معينين.

كما تضمن التقرير رصد توزيع منشورات وأدوات دعائية فردية تخالف فترة الصمت الانتخابي والقواعد المنظمة لسير الانتخابات.

وسلط التقرير الضوء على استمرار توثيق تلك المخالفات بدقة ورفع تقارير فورية للهيئة الوطنية للانتخابات، التي أبدت استجابة فعالة عبر تدخلات مستمرة لإيقاف المخالفات والتحقق من صحة الشكاوى، مما يعكس نموذجًا متقدمًا في التعاون والتنسيق بين المجتمع المدني والهيئات التنظيمية.

على صعيد المشاركة، أكد التقرير استمرار المرأة في تصدر طليعة المشاركين داخل اللجان الانتخابية، مع حضور قوي وفاعل للشباب وكبار السن، ما يعكس وعياً مجتمعيًا حقوقيًا وسياسيًا متناميًا، يدعم تعميق قواعد الديمقراطية ومشاركة جميع فئات المجتمع.

وفي تصريح له، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال “رصدنا اليوم تحسنًا في التزام العملية الانتخابية بالمعايير الحقوقية وخاصة في تراجع المخالفات المنظمة، إلا أن عودة الانتهاكات الفردية مثل شراء الأصوات والتوجيه غير المشروع تشكل تحديًا حقيقياً”.

وأضاف: "كما نؤكد على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة والالتزام الكامل من الجهات المعنية بمكافحة هذه الانتهاكات، وأن مجلس الشباب يلتزم بحماية حق المواطن في تصويت حر ونزيه، ويعمل بشفافية واحترافية للحفاظ على إرادة الناخب المصري وكرامته".

يواصل مجلس الشباب جهوده المهنية ومنهجيات الرصد الحديثة من خلال فرق مدربة وغرف عمليات مركزية وفرعية، للحفاظ على سلامة المسار الانتخابي، ودعم ثقافة المشاركة وتمكين كافة شرائح المجتمع لتعزيز وإرساء مفاهيم الديمقراطية والنزاهة الانتخابية في مصر.