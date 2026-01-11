قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيمن يونس: حسام حسن حول أفكاره الفنية إلى واقع مع منتخب مصر
حلم النجوم ليس سهلا.. ماذا يتطلب الطريق إلى الفضاء؟
تشكيل ريال مدريد وبرشلونة المتوقع.. ألونسو وفليك يحسمان أوراق نهائي الكلاسيكو
مصر والكويت تنسقان المواقف إقليميًا.. غزة في الصدارة وتحذير من المساس بوحدة الصومال
بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا
الحرية أقرب من أي وقت مضى.. ترامب: مستعدون لمساعدة الشعب الإيراني
واصف: الذهب يفتتح 2026 بمكاسب قوية ويتجاوز حاجز 4% عالميًا
ذكرى رحيل إحسان عبد القدوس.. "فارس الكلمة" الذي نقل الرواية العربية إلى العالمية
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب مقاطعة سارانجاني الفلبينية
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
أخبار العالم

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب مقاطعة سارانجاني الفلبينية

أ ش أ

أعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 6.4 درجة ضرب قبالة سواحل مقاطعة "سارانجاني"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.


وأفاد المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم /الأحد/ - بأن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم يصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).


وتعد الزلازل حدثا يتكرر بشكل شبه يومي في الفلبين، التي تقع ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.

المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل زلزالا بلغت شدته 64 درجة قبالة سواحل مقاطعة سارانجاني وقوع خسائر مادية أو بشرية الهزة الأرضية

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

اتفاقية مجتمعية لتوصيل المياه دون أي أعباء مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية | صور

إلتهاب الكبد الوبائي.. الأعراض وأسباب العدوى والوقاية منه

