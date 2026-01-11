زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب مقاطعة سارانجاني الفلبينية

أعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 6.4 درجة ضرب قبالة سواحل مقاطعة "سارانجاني"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.



وأفاد المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم /الأحد/ - بأن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم يصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).



وتعد الزلازل حدثا يتكرر بشكل شبه يومي في الفلبين، التي تقع ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.