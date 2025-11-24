علي مدار اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.. استمرار توافد العاملين بمديريات الخدمات للإدلاء بأصواتهم بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية المشاركة الفاعلة في إنتخابات مجلس النواب 2025 بإعتبارها واجب وطني علي الجميع للمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن والإعلاء من قيم الحرية والديمقراطية لتوجيه البلاد نحو مستقبل مشرق وتحقيق التنمية الشاملة.

أشاد المحافظ بوعي العاملين بالمديريات الخدمية لما شهدته اللجان الإنتخابية من توافدهم للإدلاء لأصواتهم الإنتخابية وممارسة حقوقهم الدستورية في مشهد يعبر عن قوة وتماسك الشعب المصري وحرصه الشديد علي المشاركة في الإنتخابات وإختيار من يمثلهم بمجلس النواب.

وفي هذا السياق منذ فتح اللجان في تمام الساعه التاسعة صباحاً وحتي الأن مازل العاملين بمديريات الخدمات بالشرقية يتوافدون علي اللجان الإنتخابية للمشاركة في الإستحقاق الدستوري وسط احساس بالمسؤولية تجاه رفعة واستقرار الوطن إيماناً منهم بأن المشاركة في الإنتخابات مسؤولية كبيرة وواجب وطني علي الجميع لضمان استقرار الوطن واستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.