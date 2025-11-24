مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

أدلت مرشحة القائمة الوطنية من اجل مصر علي مقعد ذوي الاعاقة النائبة هند حازم عضو مجلس النواب الحالي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة القومية بالزقازيق وسط تقديم كافة التسهيلات من قبل القاضية المشرفة علي اللجنة.

ووجهت مرشحة القائمة الوطنية رسالة الي جميع الناخبين بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات البرلمانية واختيار من يمثلك لأن صوتك امانة ويجب عليك اعطائة لمن يستحق من وجهة نظرك

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.