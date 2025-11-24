محافظ الشرقية يدلي بصوته ويعلن: اللجان تعمل بكامل طاقتها

أدلى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية منذ قليل، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك داخل لجنة رقم ١٢٩ بمدرسة السادات الإعدادية بمدينة الزقازيق، وتابع سير العملية الانتخابية واطمأن على تيسير إجراءات التصويت للمواطنين.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.