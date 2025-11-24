وكيل صحة الشرقية يتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات النواب بالزقازيق

تابع الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خطة التأمين الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحيط اللجان والمقرات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب بمدينة الزقازيق.

وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتعاون مع محافظة الشرقية، لتأمين الانتخابات والتي تعقد خلال يومي الإثنين والثلاثاء ٢٤ - ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، لإدلاء المواطنين بأصواتهم داخل مصر.

وتفقد الدكتور أحمد البيلي سير العمل ببعض المقرات الانتخابية، في حضور الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وإبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، والدكتور أحمد عباس مدير فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، وقيادات المديرية وبعض مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديرة الإدارة الصحية بالزقازيق، وتم التأكد من انتشار فرق المبادرات الرئاسية أمام مقار التصويت.

وتابع تقديم الخدمات والفحوصات الطبية للمواطنين، وقياس مستوى ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، للاطمئنان على صحة وسلامة الناخبين، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم، إلى جانب توفير خدمات مبادرات الصحة العامة، مثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة، وغيرها من المبادرات الرئاسية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية المشاركة تعمل وفق خطة عمل محددة بالتنسيق مع غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية، وغرفة عمليات المحافظة، بما يضمن التدخل الفوري في حال وجود أي حالة طوارئ، وتوفير الخدمات الطبية العاجلة في أسرع وقت ممكن، كما أشاد بجهود الفرق الطبية والتمريض والفنيين في أداء مهامهم على أكمل وجه، موجهاً الشكر لكافة أعضاء الفرق الصحية المنتشرة بمحافظة الشرقية، ومؤكداً على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار اليومين، وتكثيف جهود المبادرات الرئاسية خلال فترة الانتخابات، في إطار الدعم الكامل لصحة وسلامة المواطنين.

كما أكد وكيل الوزارة أن المشاركة في الانتخابات تعد واجب وطني ومسئولية دستورية، داعياً جميع العاملين بالقطاع الصحي إلى النزول والمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، والإدلاء بأصواتهم في مناخ من الشفافية والديمقراطية، وأن يكونوا قدوة للمواطنين في المشاركة الوطنية، لافتاً أن ممارسة هذا الحق تمثل ترجمة حقيقية لمبادئ الديمقراطية ودعماً لمسيرة الاستقرار والتنمية في مصر.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية، وغرفة الإسعاف، مع تأمين أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم وغيرها وذلك خلال فترة إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.