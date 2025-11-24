قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

محافظ الشرقية: نوفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية

محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مقر اللجنة الفرعية بمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمدينة الزقازيق ، وذلك لمتابعة سير إنتظام عملية التصويت بها وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين للمشاركة في الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

أشاد المحافظ بإقبال المواطنين على اللجنة والمشاركة في الإنتخابات وسط أجواء من الديمقراطية والشفافية للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد وكذلك التواجد الأمني أمام اللجان من قِبل قوات الأمن المكلفة بتأمين المقار من الخارج .

أكد محافظ الشرقية أنه تم توفير كل سُبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية وكذا رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة وتوفير الإنارة اللازمة داخل وخارج كافة المراكز الإنتخابية بنطاق دائرة المحافظة.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.

محافظ الشرقية
