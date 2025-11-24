وفد قومي المرأة بالشرقية يحث السيدات على المشاركة الانتخابية

نظم وفد من عضوات المجلس القومى المرأة بالشرقية، عدد من الجولات التفقدية لعدد من اللجان الانتخابية بمدارس المحافظة لمتابعة العملية الانتخابية، وتشجيع السيدات والناخبيين على المشاركة فى انتخابات مجلس النواب.

تقدمت الوفد الدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس القومي للمرأة مشيرة إلي أن المجلس يقوم بعدد من الأنشطة والفاعليات من أجل تعزيز المشاركة السياسية للسيدات.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.