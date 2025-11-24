قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الشرقية يُتابع انتظام التصويت في انتخابات النواب من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة وهشام عبد المقصود مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

أجرى المحافظ اتصالاً عبر خاصية الفيديو كونفرانس برؤساء المراكز والمدن والأحياء إطمأن من خلاله على إنتظام سير العملية الإنتخابية بكافة اللجان الإنتخابية على مستوى المحافظة واستمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أي عقبات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة للمشهد الإنتخابي والتصرف الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظاً على إنتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان إنتظام سير العملية الإنتخابية وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان في أجواء من النظام والشفافية.

وحرص المحافظ علي التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية لأرسال رسالة طمأنه للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بانتظام عمليات التصويت بكافة اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة بعد توفير كافة سبل الراحة للمواطنين لإبداء رأيهم واختيار من يمثلهم في سهولة ويسر.

وأكد محافظ الشرقية على متابعته الشخصية لانتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان ميدانياً ومن خلال الشبكة الوطنية وغرفة العمليات المشكلة ، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة الشرقية للمشهد الانتخابي.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤   ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.

الشرقية محافظ الشرقية لإنتخابات مجلس النواب مجلس النواب الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

زكريا الدهشوري

أبرز أرقام زكريا الدهشوري.. مهاجم مغربي مرشح لقيادة هجوم الأهلي

فينيسيوس

ماركا تكشف أزمة داخل ريال مدريد: فينيسيوس غاضب ويهدد بالرحيل مجانًا

تريزيجية

مهيب عبد الهادي يكشف عن أرقام محمود تريزيجيه مع الأهلي

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

