محافظ الشرقية يُتابع انتظام التصويت في انتخابات النواب من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة وهشام عبد المقصود مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

أجرى المحافظ اتصالاً عبر خاصية الفيديو كونفرانس برؤساء المراكز والمدن والأحياء إطمأن من خلاله على إنتظام سير العملية الإنتخابية بكافة اللجان الإنتخابية على مستوى المحافظة واستمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أي عقبات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة للمشهد الإنتخابي والتصرف الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظاً على إنتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان إنتظام سير العملية الإنتخابية وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان في أجواء من النظام والشفافية.

وحرص المحافظ علي التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية لأرسال رسالة طمأنه للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بانتظام عمليات التصويت بكافة اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة بعد توفير كافة سبل الراحة للمواطنين لإبداء رأيهم واختيار من يمثلهم في سهولة ويسر.

وأكد محافظ الشرقية على متابعته الشخصية لانتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان ميدانياً ومن خلال الشبكة الوطنية وغرفة العمليات المشكلة ، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة الشرقية للمشهد الانتخابي.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.