english EN
محافظات

الفرق الطبية بإدارة فاقوس الصحية تنتشر بمحيط اللجان الانتخابية

محمد الطحاوي

شهد محيط لجنة مدرسة الثانوية بنات بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية تواجد الفرق الطبية بقيادة الدكتورة مني الطحاوي مديرة الإدارة الصحية بفاقوس وفريق عمل الإدارة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية للناخبين.

ومن جانبه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنية لمتابعة سير اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتي إنطلقت اليوم الإثنين ٢٤ نوفمبر في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتي التاسعة مساء ،والمستمرة حتي الغد الثلاثاء الموافق ٢٥ نوفمبر.

تابع المحافظ من داخل غرفة العمليات سير عملية الإنتخابات في يومها الأول واطمأن على جاهزية المقار واللجان وتواجد جميع القضاة والمستشارين والمراقبين في اللجان الخاصة بهم ، مؤكداً أنه تم فتح جميع اللجان في موعدها المقرر لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون ورود أي معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤   ألفا و ١٠٤ ناخبين لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشحا فرديا للحصول علي ٢١ مقعدا فرديا و ٢١ مقعدا بالقائمة.

