انتظام فتح اللجان الانتخابية بجميع مراكز وقرى الشرقية

شهدت جميع اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية انتظام في فتح ابوابها امام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2025 وذلك فى تمام الساعة 9 من صباح اليوم الإثنين، بحضور القضاة والمشرفين على الانتخابات وسط تواجد أمني من قبل قوات الشرطة.

فيما شهدت عدد من اللجان الانتخابية بمدينة الزقازيق ومنها مدرسة الشهيد احمد وحيد ومدرسة الزراعة احتشاد عدد كبير من الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في العرس الديموقراطي.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم الحق بالتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الشرقية 4 ملايين و884 ألف و104 ناخبين وناخبات، يدلون بأصواتهم أمام 975 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة، يستوعب 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة.

ويتنافس 253 مرشحا على المقاعد الفردية المخصصة لمحافظة الشرقية، وذلك في 9 دوائر انتخابية تشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تمثل 21 مقعدا بالنظام الفردي، ومثلها بنظام القائمة ضمن قطاع شرق الدلتا، والذي يضم محافظات (الشرقية - دمياط - بور سعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء).