الشرقية تكثف أعمال النظافة ورفع الإشغالات مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتهيئة الأجواء المناسبة بمحيط اللجان الإنتخابية لإضفاء لمسة حضارية أمام المواطنين أثناء ادلائهم بأصواتهم الانتخابية وممارسة حقوقهم الدستورية لاختيار من يمثلهم تحت قبه البرلمان.

اضاف المحافظ أنه تكثّف الأجهزة التنفيذية أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والإشغالات بمحيط اللجان الانتخابية والشوارع المؤدية إليها في أول أيام انتخابات مجلس النواب٢٠٢٥.

دعا محافظ الشرقية المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، والتي تعكس وعي وإرادة أبناء المحافظة في دعم استقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.