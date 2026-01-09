جدل مثير في مباراة مالي والسنغال بعد احتكاك داخل منطقة الجزاء ورفض ركلة جزاء

شهدت مباراة مالي والسنغال لحظة مثيرة، حيث سقط لاسين سينايكو لاعب مالي داخل منطقة جزاء السنغال بعد تعرضه لعرقلة من خاليدو كوليبالي.

حاول لاعبو مالي الضغط على الحكم لاحتساب ركلة جزاء، لكنه تجاهل الاحتجاجات وأمر باستمرار اللعب، ما أثار جدلًا كبيرًا على أرض الملعب.

تشكيل منتخب مالي

كشف المدير الفني البلجيكي توم سينتيفيت عن تشكيلة منتخب مالي التي ستواجه السنغال، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: ديارا

خط الدفاع: تراوري – ديابي – كامارا – جاساما

خط الوسط: إيف بيسوما – أليو ديانج – كوليبالي

خط الهجوم: سانجاري – هايدارا – سينايوكو

ويقود أليو ديانج متوسط ميدان النادي الأهلي الخط الخلفي والوسط، في محاولة لتعزيز السيطرة على وسط الملعب.

تشكيل منتخب السنغال

في المقابل، جاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: دياتا – كاليدو كوليبالي – نياكاتي – ضيوف

خط الوسط: إدريسا جانا جاي – بابي مطر جاي – حبيب ديارا

خط الهجوم: ساديو ماني – إليمان نداي – حبيب ديالو

وتأهل منتخب السنغال إلى هذا الدور بعد الفوز على السودان بنتيجة 3-1، بينما صعد منتخب مالي بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح، مما يجعل المواجهة قوية بين فريقين يسعيان للتقدم إلى نصف النهائي.