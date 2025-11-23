محافظة الشرقية: إصدار خرائط إلكترونية للمناطق المؤجرة

قالت لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية، إنه تم الانتهاء من حصر مناطق الايجار في المحافظة من خلال اللجان المشكلة.

وأضافت لبنى عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي اكسترا نيوز"، أنه تم تصنيف المناطق المؤجرة وفقا لـ 5 محاور لمعايير التقسيم ووفقا للخدمات الموجودة في كل منطقة من المرافق ورصف الطرق ونوع تشطيب العقار وقربها من المحاور الرئيسية.

كما تم تشكيل 19 لجنة لديها دراية بكيفية التصنيف في 13 مركز و2 أحياء و4 مدن وكل منطقة لها اللجنة الخاصة بها، ثم تقوم اللجنة العليا في الديوان استقبلت الحصر من اللجان الفرعية المشكلة.

وتابعت: انتهينا من القرار وتم نشره في جريدة الوقائع المصرية في 17 نوفمبر الجاري وانتهت اللجان من عملها في غضون 40 يوم.

وأوضحت أنه من المقرر إصدار خرائط إلكترونية لتمكين المواطنين من معرفة المكان الذي يسكنون فيه وهو في أي منطقة سواء متميزة أو متوسطة أو اقتصادية من مناطق الايجار.